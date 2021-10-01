صور - مهرجان الخيول بالشرقية .. قبلة عشاق الخيل فى الوطن العربى

جدة - نرمين السيد - تعد محافظة الشرقية الأولى فى تربية الخيول العربية الأصيلة، حتى صار مهرجانها مقصدًا لكل الباحثين، وقبلة لعشاق الخيل فى الوطن العربى، كما أنها تمتلك ثروة قومية من سلالات عربية أصيلة لا تقدر بثمن.





وقال الدكتور أحمد غنيمى، صاحب مزرعة تربية خيول، إن مهرجان الشرقية يعتبر من أعرق المهرجان ذات الصلة بالخيول الأصيلة، ويفخر بمشاركته فيه كل عام وأن المهرجان يساعد المواطنين على تربية الخيول العربية، لافتًا إلى أنه أول عام يُشارك فى مهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة بالفرسة "مايان الصراط" وهى تحت السن، بالإضافة إلى الفرسة "أفراح" سعد الله وعمرها 7 سنوات، كما أنها تتميز بجمال الظهر والرأس وجمالها فى حبة العين وفتحة الأنف الواسعة الرقبة والجسم كامل، وأوضح أن السعر متفاوت حسب الشهادة وحسب شهادة النسب وحسب مواطن الجمال اللى فيها، وتبدأ المهرة الصغيرة من 50 ألف جنيه وتصل لمليون جنيه.





وفى السياق ذاته، أوضح المقدم محمد غنيمى، إن الخيل العربية تتميز بالدم الحر والصدر العريض والكتف وحبة العين، لافتًا أن الفرسة أفراح سعدالله تتميز بالجمال والحركة وهى ترجع لعائلة الكحيلان الرودانية، وسعرها وصل إلى 50 ألف دولار، وأكد أن الفرسة انضمت لمزرعة الصراط منذ عامين وتم تدريبها بصفة دورية لتميزها بإطلالة جمال مختلفة عن باقى الخيول.

فيما، ذكر عرفة مدرب "الفرسة أفراح" أن تدريبها يشبه التدريب على رياضة كمال الأجسام للإنسان، حتى تُصبح مؤهلة للمشاركة فى مسابقات الجمال فضلًا عن وضع مكياج خاص بها يُبرز جمالها.

وتابع :"كلما تكون جبهة الحصان كبيرة بين العيون تكون أفضل ويُظهر الشكل الجمالى للحصان وبتكون متناسقة مع شكل الرأس ونحته الدماغ وشكل العيون لازم تكون بارزة العضلات البارزة فى الصدر ودى مش بتكون فى أى حصان لازم تكون متناسقة".

وأضاف أن الخيل حينما تكبر لاتصل للتدريب الكافى لهذا يُفضل تدريبها من سن صغيرة، كما أن هناك تدريبا على الجمال وتدريبات الرقص ويستعرض فيها الحصان نفسه.

وكان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، افتتح عصر اليوم مهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة بقرية الفروسية بمدينة بلبيس فى دورته الـ 25 " اليوبيل الفضى" والذى تنظمة الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية تحت رعاية الدكتور خالد عنان وزير السياحة والآثار، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بحضور الدكتورة منال عوض ميخائيل محافظ دمياط، واللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس.

وقال محافظ الشرقية، إن المحافظة نظمت مهرجان الخيول العربية ليمثل توظيفاً واستثماراً لبطولات الخيل والألعاب الرياضية لتنشيط السياحة الرياضية والصحراوية على المستوى العالمى، وأشار إلى أن المحافظة تحرص على تنظيم المهرجان فى إطار احتفالاتها بالعيد القومى، وقد قامت وزارة السياحة بتسجيله فى أجندتها السياحية كمنتج سياحى غير تقليدى ومهرجان رياضى يضع المحافظة على الخريطة السياحية.

وأضاف المحافظ أن مهرجان الخيول العربية يُعد أحد العلامات المميزة لمحافظة الشرقية ويأتى تجسيداً وتذكيراً لشعب مصر العظيم بعراقة وأصالة هذه المحافظة عبر التاريخ والتى تضم ثروات أثرية ومعالم سياحية وتباركت بأن كانت معبراً للسيدة مريم العذراء والعائلة المقدسة.



كما وجه المحافظ الشكر لأصحاب الخيول العربية على تلبية الدعوة والمشاركة فى فاعليات مهرجان الخيول العربية الأصيلة فى دورته الــ 25 ليمثل انطلاقة لغد أفضل لمحافظتنا الكريمة لتنعم مصر بالازدهار تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، كما كرم محافظ الشرقية بتكريم أبطال الفروسية الفائزين فى مباريات رياضتى الكلا والبولو بإهدائهم مجسمات لحصان جامح والذى إتخذته محافظة الشرقية شعارًا لها لتفردها فى إنتاج وتربية الخيول العربية الأصيلة.