فيديو.. محمد مرعى: الإخوان استغلوا أموال صفوان ثابت فى تمويل الإرهاب

جدة - نرمين السيد - قال محمد مرعى الخبير بالمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية ومدير المرصد المصرى، أن المبالغ التى ضبطتها وزارة الداخلية اليوم داخل شقة سكنية تابعة لتنظيم الإخوان تتجاوز 130 مليون جنيه مصرى.





وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامى شريف عامر فى برنامج "يحدث فى مصر" المذاع على قناة "إم بى سى مصر"، أن لجنة التحفظ والحصر والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين تحفظت على مبالغ تقدر بنحو 40 مليار جنيه منذ عام 2014 وحتى الآن، مشيرًا إلى أن تلك المبالغ لم تكن موجودة فى شكل السيولة النقدية فقط، وإنما أخذت أشكالًا أخرى مثل المؤسسات الاقتصادية وشركات الصرافة والمدارس والمستشفيات وغيرها.

وأكد "مرعى"، أن جماعة الإخوان كانت تستخدم هذه المبالغ فى تمويل الأعمال الإرهابية لها وحملات التحريض على العنف والإرهاب ودعم الأسر الإخوانية ونشاطها الاجتماعى، وأنها كانت تستخدم هذه الأموال لنشر فكر الإخوان بين المواطنين لتجنيد المزيد منهم قبل 2013، موضحًا أن المواجهة مع هذا التنظيم لم تقتصر على الجانب الأمنى فقط وإنما شملت وضع استراتيجية لتجفيف منابع تمويله التى تعد أحد أسس المواجهة الفعالة للتنظيمات الإرهابية، وهو ما تتبعه الدول الكبرى.

وتابع الخبير بالمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، بالقول إن بيان وزارة الداخلية، الخميس، أفاد بأن رجل الأعمال "صفوان ثابت" صدرت بشأنه تقارير صحفية من منظمة العفو الدولية، حاولت تزييف الصورة وتصديرها للرأى العام كما لو كان هناك أزمة بين الدولة ورجل الأعمال، وذلك بالرغم من صدور قرارات لجنة التحفظ وحصر أموال جماعة الإخوان بشأنه منذ عام 2015 موضحًا أن هذه القرارات لم تتعرض للشركة التابعة له.

واختتم محمد مرعى حديثه بأن منظمة العفو الدولية وأسرة "صفوان ثابت" عمدت إلى إظهار الأمر على أن هناك استهدافًا لشخصه، على الرغم من توفر الإثباتات اللازمة لتورطه وأسرته فى تمويل ودعم تنظيم الإخوان الإرهابى، وأن الأمر برمته منظور الآن أمام القضاء المصرى للبت فيه.