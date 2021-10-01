الأوقاف تعلن توزيع 18 طن لحوم أضاحى اليوم : الإجمالى 1015 طنا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الأوقاف أنه سيتم اليوم توزيع 18 طنًّا من لحوم الأضاحى على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات الغربية- قنا- أسوان- شمال سيناء- مطروح ، بواقع 4 أطنان لكل من محافظات الغربية- قنا- أسوان- شمال سيناء و2 طن لمحافظة مطروح، وذلك للأسبوع التاسع من بدء مرحلة التوزيع.





وقالت الوزارة إنه وصل إجمالى ما تم توزيعه من لحوم الأضاحى حتى تاريخه 1015 طنًّا من اللحوم بمحافظات القاهرة– الجيزة – القليوبية – المنوفية – الإسكندرية– بنى سويف– الفيوم – الشرقية – الغربية – المنيا- البحيرة – الإسماعيلية- أسيوط-سوهاج- قنا-الدقهلية-كفر الشيخ- دمياط-أسوان– شمال سيناء – الأقصر– جنوب سيناء – السويس- بورسعيد- البحر الأحمر- الوادى الجديد- مطروح. وأكدت غرفة العمليات بالوزارة على عدة أمور، أهمها التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم ، وأننا جميعًا فى خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه ، بل الفضل كله لله فى أن اختصنا بخدمتهم. وشددت على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.

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