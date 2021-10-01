جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون، اليوم الجمعة، حالة الطقس نهارا مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وتكون حالة الطقس ليلا لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على باقى الأنحاء.





وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى القاهرة 31 22 الإسكندرية 27 23 وادى النطرون 28 22 طنطا 30 22 شبين الكوم 31 22 دمنهور 31 21 بلطيم 28 21 مطروح 27 22 السلوم 28 21 سيوة 31 20 بورسعيد 28 23 دمياط 28 22 الزقازيق 31 22 المنصورة 31 20 الإسماعيلية 31 20 السويس 31 21 العريش 31 21 رفح 28 20 رأس سدر 32 22 نخل 29 18 نويبع 32 25 طابا 30 22 كاترين 26 14 الطور 31 24 شرم الشيخ 33 26 الغردقة 33 25 مرسى علم 33 25 الفيوم 32 21 بنى سويف 32 21 المنيا 32 21 أسيوط 32 18 سوهاج 34 22 قنا 35 23 الأقصر 35 22 أسوان 36 23 ادفو 36 23 أبوسمبل 35 20 الوادى الجديد 34 20 شلاتين 33 23 ابو رماد 32 24 حلايب 30 24 رأس حدربة 30 25

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طقس الجمعة : مائل للحرارة نهارا .. وعظمى القاهرة 31 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.