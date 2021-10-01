التموين تبدأ صرف سلع أكتوبر المدعمة للمواطنين اليوم

جدة - نرمين السيد - تبدأ منافذ صرف السلع التموينية التى يصل عددها إلى 38 ألف منفذ متنوع مابين بقالى التموين ومنافذ جمعيتى والمجمعات الاستهلاكية، بصرف السلع الغذائية للمواطنين على بطاقة الدعم من التاسعة صباحا اليوم.





وأكد أحمد كمال معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، المتحدث الرسمى للوزارة، وفقا لبيان صحفى سابق، أن مخازن شركتى الجملة العامة والمصرية تقوم بصرف جميع السلع التموينية والأساسية لمنافذ الصرف تتنوع ما بين الأرز والزيت بعبوتيه واحد لتر والـ800 جرام والسكر والمكرونة ومساحيق الغسيل والسمن الصناعى وغيرها من السلع الأخرى التى تحتاجها الأسرة المصرية.

وأشار المتحدث الرسمى، إلى أن شركتى الجملة يضخان يومياً ما يقرب من 4.000 آلاف طن سكر و3.000 آلاف طن زيت و1.000 طن أرز و1.000 طن مكرونة.

وأضاف أن وزير التموين والتجارة الداخلية يشدد دائما على رؤساء الشركات باختيار أفضل وأجود السلع للمواطنين على بطاقه الدعم ويؤكد على تشديد الرقابة على منافذ الصرف لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مشيرا إلى أن الدولة تنفق شهريا ما يقرب 3 مليارات جنيه لتلبية احتياجات المواطنين على بطاقة الدعم، مشيرا إلى أن عدد المستفيدين من منظومة السلع التموينية يصل إلى 64 مليون مستفيد.