إعمال العقل في فهم النص .. موضوع خطبة الجمعة اليوم

جدة - نرمين السيد - وجددت وزارة الأوقاف توجيهاتها للأئمة بضرورة الالتزام بموضوع خطبة الجمعة نصا أو مضمونا على أقل تقدير. وشددت على ألا تزيد مدة الخطة على 10 دقائق مراعاة للظروف الراهنة، مع التأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية للصلاة داخل المساجد.

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