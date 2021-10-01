وزيرة البيئة تبحث مع نظيرتها السنغافورية قضايا متعلقة بالمناخ

وأوضحت وزارة البيئة، فى بيان اليوم الجمعة، أنه تم خلال اللقاء مناقشة بعض النقاط الخلافية حول المادة السادسة من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، وهى المادة المتعلقة بأسواق الكربون باتفاق باريس، وأيضا تبادل الآراء حول موقف مصر والمقترحات فى هذا الصدد.
ويأتى ذلك ضمن سلسلة اللقاءات الثنائية التى عقدتها الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على هامش اجتماعات المشاورات التمهيدية قبل مؤتمر الأطراف الـ 26 للاتفاقية الإطارية لتغير المناخ بمدينة ملاينو بإيطاليا.
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