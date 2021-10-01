شعراوى: تنفيذ الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ فى 5 محافظات بصفة تجريبية

جدة - نرمين السيد - أكد وزير التنمية المحلية محمود شعراوى، أن شبكة السلامة العامة والتى تعد نقلة نوعية فى تحقيق التنسيق التام والسريع بين جميع الجهات المعنية لسرعة تقديم خدمات الطواريء والمرافق واحتواء الأزمات وإدارتها بكفاءة تامة وعالية فى أقل وقت ممكن تنفذ بصفة تجريبية فى محافظة بورسعيد وسيتم تنفيذها تجريبيا خلال الفترة المقبلة فى محافظات الإسماعيلية والسويس والأقصر وجنوب سيناء تمهيدا لتعميمها فى جميع المحافظات.





وقال شعراوى، وفقا لبيان صحفى، إن تنفيذ هذه الشبكة يأتى فى إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتكون الشبكة على أتم استعداد لإدارة تقديم خدمات الطوارئ والمرافق والسيطرة على أى أزمة موجودة فى المحافظات المصرية، لافتا إلى اشتراك الوزارة مع وزارات الداخلية والاتصالات والصحة والبترول والهيئة الوطنية للإعلام والكهرباء فى تنفيذ الشبكة على مستوى الجمهورية.

وأضاف أن المشروع القومى للشبكة الوطنية الموحدة هى شبكة محمول لاسلكية حكومية وطنية تعمل بتكنولوجيا الجيل الرابع ومنفصلة عن شبكة الإنترنت وكل شبكات المحمول الأخرى، وأنشأت طبقا للمعايير العلمية وبأيدى مصرية، وتوفر خدمات الاتصال الحديثة المعنية بخدمات الطوارئ والمرافق الحيوية والربط بين الخدمات الحكومية المختلفة لتحقيق السرعة فى الاستجابة بين الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وبين غرف عمليات الجهات المعنية لخدمة المواطنين والسائحين على السواء، كما أن المشروع الجديد يعمل على إتاحة البيانات والإجراءات الحديثة مع إبراز دور التطبيقات الحديثة فى دعم واتخاذ القرار.

وأوضح شعراوى أن الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة تستوعب جميع الجهات المعنية بالمحافظات، وتحقق التعاون والتكامل بينهم لتقليل زمن الاستجابة وسرعة التعامل مع الطوارئ من خلال إنشاء مركز السيطرة الموحد لخدمات الطوارئ والسلامة العامة للمحافظة باتصال المواطن برقم خدمات الطوارئ الموحد.

وأشار إلى أنه سيتم تحديد مكان القائم بالبلاغ والوصول لمكان الحادث خلال دقائق معدودة، وتشمل الشبكة منظومة موزع مهام اللاسلكى، ونظام المؤتمرات اللاسلكية المرئية، ومنظومة المراقبة الذكية اللاسلكية، ومنظومة متلقى البلاغات المميكنة، ومنظومة التقييم المبدئى للمريض داخل سيارات الإسعاف، ومنظومة القرارات الحيوية للمصابين، ومنظومة تحديد مكان المتصل آليا برقم خدمات الطوارئ.

وأكد أنه من خلال الشبكة الوطنية لخدمة الطوارئ والسلامة العامة أصبح البلاغ مميكن يتحول من مركز القيادة والسيطرة الشبكة الوطنية بالمحافظة إلى غرف العمليات التخصصية للجهات.

وأردف شعراوى "أن المشروع القومى للشبكة الموحدة يساهم فى الحفاظ على خصوصية بيانات الدولة المصرية، وسرعة احتواء الطوارئ والكوارث والأزمات، وسرعة رد الفعل، كما يدعم أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، ويهدف المشروع إلى ترشيد الأعباء المالية، ودعم تدفق الاستثمارات والقطاع السياحى، وخفض معدلات الجريمة، وتقليص زمن الاستجابة للحدث وسرعة التعامل مع الحوادث والكوارث وحتى الوصول للمعدلات العالمية"، مؤكدا أن المشروع يتضمن تجهيز غرف عمليات الجهات المعنية لتحقيق السرعة فى الاستجابة بين الشبكة الوطنية وبين غرف عمليات الجهات المعنية.