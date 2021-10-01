الوحدة الإماراتي يفاوض موسيماني بـ 3 أضعاف راتبه مع الأهلي.. هل يرحل؟

تلقى الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني للنادى الاهلى عرضًا مغرياً من الوحدة الاماراتى للرحيل عن التتش خلال الفترة الحالية بما يقارب الـ5 مليون دولار في الموسم الواحد، وهو ما يعادل 3 أضعاف ما يتقاضاه مع القلعة الحمراء، فهو يحصل على 1.8 مليون دولار في الموسم الواحد.

وحرص مسئولو الوحدة الاماراتى على التحدث مع مويرا زوجة موسيماني ووكيله أعماله، لاستطلاع رأيها بشأن تولى المدرب الجنوب افريقى المسئولية الفنية للوحدة الإماراتي، لاسيما بعد فشل المفاوضات مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادى الزمالك بعد تمديد تعاقده مع القلعة البيضاء مؤخراً لمدة ثلاثة مواسم.

ورغم أن إدارة الأهلي كانت تستعد لتجديد عقد بيتسو موسيماني موسمين مقبلين، ورغم نجاحات الفريق الأخيرة تحت قيادة موسيماني، إلا أن إقالة المدرب الجنوب أفريقي كانت ليست بعيدة حال وداع بطولة كأس مصر بالخسارة من انبى وهو المطب الذى نجا منه المدرب الجنوب افريقى بالفوز بهدف دون رد.

وواجه موسيماني شبح الإقالة من منصبه بسبب حالة الغضب التى انتابت جماهير الأهلى، بل وقطاع كبير من مسئولى القلعة الحمراء، بسبب خسارة السوبر المحلي أمام الطلائع بركلات الترجيح 3-2 ومن قبلها الدوري لصالح الزمالك بفارق أربعة نقاط، الأمر الذى تسبب في إعلان إدارة الأهلى تغريم موسيمانى وجهازه واللاعبين 300 ألف جنيه بشكل أحدث شرخاً في العلاقة بين الطرفين.

ويقود موسيماني الأهلي منذ أكتوبر 2020، وقد ظفر معه بعدة ألقاب، منها دوري أبطال إفريقيا في مناسبتين وكأس السوبر الافريقى وكأس مصر بالاضافة لبرونزية كأس العالم للأندية فيما خسر بطولة الدوري وكأس السوبر المحلى مؤخراً.