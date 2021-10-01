/652766/بيقولولي-أنى-أحلى-من-رامي-عياش-وبحوش-عشان-اتجوز-السنة-الجاية-تصريحات-مصطفى-حجاج-المثيرة-مع-أبلة-فاهيتا

تحدث الفنان مصطفى حجاج عن الشبه الذي يجمع بينه وبين المطرب رامي عياش، مؤكدًا أن الجمهور دائمًا ما يقول له أنه أجمل منه، كما تطرق حجاج إلى حياته الشخصية، مشيرًا إلى أنه يجنى المال خلال الفترة الحالية رغبًة منه في الزواج.

دوت الخليج يرصد أبرز تصريحات الفنان مصطفى حجاج مع أبلة فاهيتا.

الشبه بين مصطفى حجاج ورامي عياش يثير الجدل

وقال مصطفى حجاج خلال استضافته ببرنامج «لايف من الدوبلكس»، والذي تُقدمه الدُمية الشهيرة أبلة فاهيتا: "الناس بتقول لي إني أحلى من رامي عياش".

مصطفى حجاج يكشف عمره الحقيقي

كما كشف المطرب مصطفى حجاج، عمره الحقيقي، مشيرًا إلى أنه سعيد بالمرحلة العمرية التي يمر بها قائلًا: "عندي 33 سنة، والسن ده عاجبني، وعايز أثبت عليه، وبحوّش السنة دي علشان أتجوز السنة الجاية".

وتحدث الفنان مصطفى حجاج خلال حواره مع الدُمية أبلة فاهيتا، عن الكثير من الموضوعات، ومنها علاقته بصبحي كابر صاحب سلسلة المطاعم المشهورة التي تحمل اسمه، وتحدث عن علاقته بوالدته، وغيرها من الموضوعات.

أغنية «على الدوغري» لأحمد سعد ومصطفى حجاج تتصدر تريند يوتيوب

على الجانب الآخر، حققت أغنية «على الدوغري» للفنان أحمد سعد والفنان مصطفى حجاج رغم إختلاف ألوانهم الغنائية، نجاحا ساحقا على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

أغنية على الدوغري لمصطفى حجاج وأحمد سعد

تصدرت أغنية «على الدوغري» تريند رقم 1 على موقع يوتيوب بعد أن جنيت ما يقرب من 1,1 مليون مشاهدة في أقل من أسبوع، الأغنية من كلمات مصطفى حسن، وألحان محمد عبد المنعم، وتوزيع موسيقى أحمد حسام وإلهامى دهيمة، وعبر كل من أحمد سعد، ومصطفى حجاج فى بيان عن سعادتهما بهذا اللقاء الفنى، وأشادا بهذا التعاون.

أحمد سعد يحتفل ينجاح أغنيته على الدوغري

واحتفل أحمد سعد بنجاح أغنيته “على الدوغري”، اذ كتب عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوها “انستجرام”: “الحمد لله.. كراسينا ملك، ومش ايجار.. أغنيه "على الدوغرى" أول 5 أيام تعدى المليون.. وترند 1 الحمد لله.. والسبب توفيق ربنا ومصطفي حجاج.. بحبكم".

كلمات أغنية على الدوغري

وتقول كلمات أغنية “على الدوغري”: “إحنا بننحت ف الصخر وإيدينا ماتوجعناش وبنمشي ف عز الشمس والشمس ماتلسعناش إحنا لو قولنا ياجري ضلنا مايحصلناش عومان عدينا البحر والبحر ماغرقناش الخوف مايخوفناش فابلاش تناطحنا بلاش بنقفل عداد من غير مانقلب نور ولا ندي فلاش. (إبلع) ع الدوغري وكفاءه سايقين الدنيا سواقه وبنجري ومابنهداش ع الدوغري وكفاءه سايقين الدنيا سواقه لو إيه مايعطلناش إحنا التقال ف مجالنا وف مكاننا لينا شنه ورنه وإختصاص سكتنا عدله وسالكه وفيها بركه جامدين قوي وضد الرصاص نبصم ونمشي ومانتنسخشي فوق ماتقاوحشي ويا الكبار سمعتنا نمره أولى وآخر رجوله كراسينا ملك ومش إيجار ع الدوغري وكفاءه سايقين الدنيا سواقه وبنجري ومابنهداش ع الدوغري وكفاءه سايقين الدنيا سواقه لو إيه مايعطلناش إحنا أسامي كبيره وإنتوا عيره مالكوش مابينا سيره يا أقذام إنتوا نسيتوا إنتوا مين إنصاص ومتساقين وإحنا اللي ف إيدينا اللجام ندخل خناقه آخر جراءه جوه البطاقه مكتوب أسود سكاكينا حاميه نار بتجري أي فار كلمتنا أتقل م العقود”.