/652767/بسبب-خوفه-من-خسارة-معجبيه-راغب-علامة-يخضع-لعمليات-حقن-بوتكس

كشف الفنان اللبناني راغب علامة، خلال حديثه مع الإعلامية سمر يسري في برنامج «يوم ليك»، والمذاع عبر قناة الحياة، عن خضوعه لعملية حقن بوتكس، مؤكدًا أنه ليس ضد عمليات التجميل.

دوت الخليج يكشف السر وراء خضوع الفنان اللبناني راغب علامة لعملية حقن بوتكس.

راغب علامة ضيف سمر يسري

وقال راغب علامة خلال حواره مع سمر يسري: "إني أخاف أحيانًا من خسارة معجبيني مع تقدمي في العمر، وأني أعمل للحفاظ على لياقتي البدنية مشيرًا إلى أن العمر ليس رقم وأنه رياضي وخالد ولؤي ابنيه رياضيين.

آخر حفلات راغب علامة بالقاهرة

وعلى جانب آخر، أحيا الفنان اللبناني راغب علامة والجزائري الشاب خالد حفلًا غنائيًا كبيرًا، مؤخرًا في الهواء الطلق بحديقة فندق شهير بالقاهرة، وحرص العديد من الفنانين على الحضور منهم: روجينا، وإدوارد، ومحمد يحيى، وعزيز الشافعي، وماجد المصري، واللاعب السابق محمد زيدان، ورفع الحفل لافتة كامل العدد.

راغب علامة يثير الجدل برقصه مع روجينا

وكانت أثار راغب علامة جدلًا واسعًا عبر،مواقع التواصلالاجتماعي، بسبب رقصه الجرئ مع روجينا الفنانة المصرية وزوجة نقيب المهن التمثيلية دكتور أشرف زكي خلال حفله الأخير بالقاهرة، وأحدث ضجة عارمة بين رواد السوشيال ميديا.

روجينا توضح سبب رقصها مع راغب علامة

هذا وردت الفنانة المصرية روجينا على انتقادات الجمهور لها بسبب رقصها مع المطرب اللبناني راغب علامة، مشيرة إلى أن السر وراء تلك الانتقادات هو غيرة الجمهور عليها، مؤكدة خلال لقائها ببرنامج «et بالعربي» أن رقصها مع راغب علامة لم يضعها في مأزق مع زوجها الدكتور أشرف زكي لأنه متفهم إلى حد كبير كما أنه يحب راغب أيضًا.

وأضافت روجينا: "أنا من عشاق النجم راغب علامة، فلك أن تتخيل أنا جالسة ضمن الحضور فنزل لي من على المسرح علشان يسلم عليا، أنا كنت طايرة من الفرحة، واللي كانت على المسرح هي واحدة من جمهور راغب علامة وليست روجينا الفنانة أو الممثلة".