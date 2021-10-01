شاهد.. روعة وجمال منطقة الحدائق والمتنزهات فى العاصمة الإدارية

جدة - نرمين السيد - تستعد منطقة الحدائق العامة والمتنزهات فى العاصمة الإدارية الجديدة، للافتتاح، خلال الفترة المقبلة، خصوصا بعد الانتهاء من عدد كبير من الأعمال الإنشائية للأحياء الحكومية والسكنية.





فى سياق متصل، ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات الجارى تنفيذها بالعاصمة الإدارية الجديدة.

واستعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تنفيذ مكونات العاصمة الإدارية الجديدة، حيث استهل العرض بسير العمل فى أعمال المرافق والبنية الأساسية، موضحاً أنه فيما يخص مياه الشرب يتم تنفيذ خط قطره 1.000 مم سيتم تشغيله تزامناً مع تشغيل محطة التحلية بخليج السويس، لزيادة كمية المياه التى تخدم العاصمة بطاقة 70 ألف م3/يوم.

كما تنفيذ خط مياه لتغذية العاصمة من محطة العاشر من رمضان بطاقة 100 ألف م3/يوم، وآخر بقطر 1.000 مم بطاقة 125 ألف م3/يوم للتغذية من محطة مياه القاهرة الجديدة، بينما بدأ العمل فى أبريل 2021، فى تنفيذ محطة المياه الدائمة للعاصمة الإدارية والخطوط الناقلة للمياه من النيل حتى العاصمة الإدارية الجديدة، وعددها 3 خطوط، بقطر 2.200 مم، بإجمالى طول 150 كم.

كما عرض الوزير موقف تنفيذ خطوط وخزانات الرى الرئيسية وأوجه الاستفادة من المياه المعالجة الناتجة من محطة معالجة مياه الصرف الصحى فى رى المسطحات الخضراء والمحاور الرئيسية بالعاصمة الإدارية، فضلاً عن الاستفادة من باقى المياه المعالجة بربطها على مخرات السيول أو المصارف للإستفادة القصوى منها فى إعادة استخدامها، بالإضافة إلى استكمال تنفيذ محطة معالجة العاصمة الإدارية بطاقة 250 ألف م3/يوم كمرحلة أولى، مؤكداً سير العمل بمعدلات جيدة فى تنفيذ المرافق بمناطق البنوك، والحى الحكومى، والأحياء السكنية، وعلى امتداد محاور الطرق الرئيسية والداخلية المنتظر الانتهاء منها قريباً.