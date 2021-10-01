القوى العاملة: تعيين 3.565 شابا بينهم 24 من ذوى القدرات بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وعددهم 12.725 راغب عمل منهم 51 من ذوى القدرات، فضلا عن توفير 355 فرصة عمل بشركات مدن المحافظة متاحة أمام الشباب لشغلها.

وأوضح الوزير فى بيان اليوم الجمعة، أن المديرية قامت بالتفتيش فى مجال السلامة والصحة المهنية على 510 منشآت، دورى وحملات ، وأسفر عن تحرير 447 محضرا للمنشآت المخالفة للسلامة والصحة المهنية بعد إعطائها المهلة القانونية لإزالة المخالفات ، وإعطاء مهلة لـ 132 منشأة أخرى لتوفيق أوضاعها.

من جهته، أشار ياسر سعيد مدير المديرية، فى تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال أغسطس الماضى، إلى أن المديرية تلقت 257 شكوى جديدة، بالإضافة إلى 168 شكوى مرحلة من شهر يوليو، وتم بحث 258 شكوى منها، وتبين أن 110 شكاوى مستوفاة، وتم تحرير 148 محضراً للمنشآت التى ثبت وجود مخالفات بها، وتبقى 167 شكوى تحت البحث والدراسة.

وأضاف "أما فى مجال التفتيش العمالى فقد قامت المديرية بالتفتيش على 529 منشأة، وعمل 45 حملة تفتيشية شاملة نهارية وليلية، وأسفر عن تحرير 252 محضرا، وبحث 205 شكاوى عمالية، وعمل ندوة لتوعية العاملين بالقطاع الخاص.

وتابع مدير المديرية، أنه فى مجال تراخيص عمل الأجانب قامت المديرية بتجديد 67 ترخيصا، واستخراج تراخيص لأول مرة لـ 8 أجانب، وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التى تنظم تشغيل الأجانب على أساس عدم مزاحمة العمالة الوطنية، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات.

ولفت إلى أنه فى مجال التدريب المهنى، قامت المديرية بعقد دورتين تدريبيتين بوحدة التدريب المتنقلة بإحدى قرى المحافظة ، استفاد منها 20 متدربة على مهنة التفصيل والحياكة، كما قامت باستخراج 1.692 شهادة قياس مستوى المهارة، و1.493 رخصة مزاولة الحرفة.