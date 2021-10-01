عاجل.. التعليم تحذر من رابط مزيف بشأن التطوع بالمدارس

جدة - نرمين السيد - أعلن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أن ما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، بشأن رابط إلكترونى منسوب لوزارة التربية والتعليم بخصوص تقديم المعلمين الراغبين فى التطوع للعمل بالمدارس خلال العام الدراسى 2021-2022، عارٍ تمامًا من الصحة.





وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للرابط الإلكترونى المتداول بشأن تقديم المعلمين الراغبين فى التطوع للعمل بالمدارس خلال العام الدراسى 2021/2022، وأن الرابط الإلكترونى المتداول مزيف، وغير تابع للوزارة على الإطلاق، مُوضحةً أن إجراءات تقدم المعلمين للتطوع لا تتم إلكترونياً، وإنما يستلزم قيام المعلمين الراغبين فى التطوع بتقديم كافة الأوراق والمستندات اللازمة لطلب العمل عن طريق الإدارات التعليمية الموجودة على مستوى كل محافظة، مُشيرةً إلى أنه يتم التطوع للعمل بالحصة وفق التخصصات المطلوبة فى كل مادة وحسب احتياجات المدارس فى الإدارة التعليمية، على أن يتم عمل اختبارات ومقابلة شخصية للمتقدمين قبل القبول رسمياً. وفى سياق متصل، تتمثل شروط التقديم للتطوع للعمل بالحصة نظير مكافأة فى جميع المدارس الحكومية والتجريبية فى الآتى: (أن يكون المتقدم ذو مؤهل عالى وحاصل على مؤهل تربوى أو دبلومة، كما يشترط الخبرة فى التدريس فى بعض التخصصات، ويتم التوزيع على أساس احتياجات كل مدرسة داخل المحافظة، وسوف يشمل عمل المتطوع مساعدة المعلمين داخل الفصول والتدريس مع إشراف مشرف المادة، كما يشترط أن يكون التطوع بمدارس لا يوجد بها طلاب مقيدين لهم صلة قرابة بالمتطوع حتى أقارب الدرجة الثانية، على أن تكون قيمة مكافأة للحصة الواحدة للمعلمين المتطوعين 20 جنيهاً)، ويتم بحث الموقف الأمنى للمرشحين للعمل بنظام الحصة أو بنظام التطوع عن طريق المديرية قبل العمل، ويحصل المتطوع على رخصة للتدريس بالحصة بموجب خطاب من موجه أول المادة، مع عدم اشتراكهم فى أعمال الامتحانات أو لجان النظام والمراقبة، على ألا تجاوز مدة التطوع فى المدارس بالحصة 11 شهراً على مدار العام الدراسى.

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