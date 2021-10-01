الشخصية المصرية.. عدد جديد من مجلة الديمقراطية أكتوبر 2021

جدة - نرمين السيد - تناول العدد الأخير من مجلة الديمقراطية "أكتوبر 2021"، العديد من الملفات المهمة، منها الشخصية المصرية حيث كان الرئيس عبد الفتاح السيسى حريصا فى أكثر من مناسبة التحدث عن "الشخصية المصرية"، فالإنسان هو جوهر كل جديد وإعادة بناء الإنسان هو الشرط الرئيسى لأى بناء جديد.





وتناولت الافتتاحية بناء الشخصية المصرية والمفهوم الشامل لحقوق الإنسان، لأن الدولة المصرية تعمل وفق برنامج مؤسسى ومنهجى لتحقيق التنمية البشرية المستدامة وأضافت لها من مكونات وروية متخذ القرار بعداَ آخر هو أن تكون عادلة ومن ثم لا تهتم فقط بالتنمية العمرانية بل تهتم ببناء الإنسان كمكون رئيسى.

كما تسعى الدولة لبناء الإنسان المصرى بناءً متكاملا صحيا وعقليا وثقافيا، إيمانا بأن الإنسان المصرى هو كنز هذا الوطن وأيقونة انتصاره ومجده، فمصر القوية، الحديثة، المدنية، وأن مشروع "حياة كريمة" مشروع يتوافق مع كامل المعايير التى وضعتها الأمم المتحدة كمؤشرات ومقياس لعملية التنمية المستدامة.

وجاء ملف العدد شاملا ووافيا بـ14 موضوعا مختلفا ومتنوعا عن الشخصية المصرية: الشخصية القومية المصرية فى أتون الحداثة الطرفية، الشخصية المصرية بين التسامح والتطرف، المكون الأمنى والدينى فى الشخصية المصرية، الغيبيات والخرافات والتدين الشعبى فى الشخصية المصرية، الروابط الاجتماعية فى الشخصية المصرية.

واشتمل هذا العدد من مجلة الديمقراطية على دراستان، أولاهما" المرأة فى الجمهورية الجديدة.. الحقوق والمشاركة السياسية (دراسة حالة برلمانى 2015 و2020"، وثانيهما عن "التعليم عن بعد فى ظل "جائحة كورونا".. التجارب الدولية وتناولت عدة الآثار النفسية لتطبيقه، ومقالتان الأولى بعنوان "بطولات الجيش المصرى بين السينما و المسرح" والثانية بعنوان "الإسلام السياسى والوعى الزائف.. التدين الموازى مقابل الهوية الوطنية".

وتقدم مجلة الديمقراطية باب شهادات بدأته بشهادة أحد أهم خبراء الحركات الإسلامية، من واقع تجربة حياتية ومهنية يفصل الأستاذ ثروت الخرباوى وهى الشهادة الثانية "رباعيات الإخوان فى هدم الدولة (2-3) مطرقة الاقتصاد الإخوانى الموازى لهدم الدولة الوطنية".

أما فى قسم "حالة الديمقراطية" فيدور النقاش حول ملفين (الصين وتونس) جاء الملف الصينى بعنوان" مئوية الحزب الشيوعى الصينى" وناقشت عدة موضوعات منها: توظيف التحول الرقمى فى تنمية الريف، الحزب الشيوعى الصينى، التطور السياسى وفعالية النشاط، الإعلام الصينى بين قيود الأيديولوجيا وتحديات التكنولوجيا.

وفى ملف (تونس) تناول صراع السلطات والأزمة الدستورية والسياسية التونسية، والتجربة الديمقراطية.. الإسلاميون والسلطة، وتناول انتخابات الرئاسية الفرنسية والمسار الديمقراطى اللبنانى.

بينما يغطى قسم التقارير آخر التداعيات والنتائج التى أفرزتها الانتخابات فى منطقتنا العربية والشرق الأوسط وأوروبا، مع التعثر الذى تشهده العملية السياسية فى كثير من هذه البلدان.

أما عروض الكتب فتناولت قراءة فى: "نموذج الصين الجدارة السياسية وحدود الديمقراطية، من الفقر إلى الثقة: التداعيات السياسية لحملة مكافحة الفقر فى الصين، الشعوبية وأزمة الديمقراطية الليبرالية".