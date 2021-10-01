فيديو- رومى وبلدى وقرون.. «دوت الخليج» يرصد حصاد الفول السودانى بالشرقية

جدة - نرمين السيد - تقع مدينة القرين بمحافظة الشرقية وعلى بعد 70 كيلو متر من القاهرة، وهى تعد الأشهر فى ترويج الفول السودانى، وتبلغ مساحتها 50 كم تقريبا وعدد سكانها 300 ألف نسمة طبقا لآخر الإحصائيات.





"دوت الخليج" عايش موسم محصول الفول السودانى فى مدينة القرين بالشرقية، والتى تقع بين مراكز فاقوس والتل الكبير وأبو حماد.

تاريخ المدينة وشهرتها ليس فقط فى تصدير محصول الفول السودانى بل يعود إلى العصور التاريخية ومقاومة الاحتلال الانجليزى لمصر ويطلق عليها أيضا بلد "المليون نخلة".



وبدأت جولة "دوت الخليج" الميدانية مع محمد على، أحد المزارعين بمدينة القرين، والذى قال إن زراعة محصول السودانى أخذها وراثة من أجداده، موضحا، أنه محصول صيفى يبدأ زراعته من أول شهر أبريل حتى شهر يونيو "حوالى 4 أشهر فى الأرض" حتى ينضج، مشيرا إلى أنه فى البداية يتم تحريث الأرض مرتين وتخطيطها بحيث يكون بين الخط والأخر 80 سم، ثم تبدأ عملية الرى، مضيفا: "لو مزروع فى أرض رملية نرويها كل أسبوع، ولو الأرض طينية نرويها كل 15 يوما، وخلال 120 يوم يبدأ الحصاد".



فى السياق ذاته، قال على محمد سعد أحد المزارعين: "بنزرع السودانى وبيفضل فى الارض حوالى 4 شهور"، مضيفا أنه يروى الأرض كل أسبوع، لافتا إلى أنه يفضل الزراعة فى أرض تكون بها رمل بيضاء أو أحمر، وبعد مرور 4 شهور يبدأ العمال فى الحصاد ثم مرحلة المرط ثم مرحلة التنشيف والفرد على مشمع فى الشمس ثم مرحلة الدراوة وهى التنضيف النهائى.



وتابع: "يتم بعد ذلك تعبئته وبيعه للتجار فى تجار للتصدير خارج مصر، ويتم بيع الأردب للتاجر من 900 جنيه لـ 1.000 جنيه، والأردب حوالى 75 كيلو"، لافتا إلى أن ذلك يتوقف حسب جودة الزرع، إذ من الممكن أن يتراوح سعر الأردب من 700 لـ 800 جنيه، وبالنسبة للبيع فى السوق للمواطن فهناك أنواع تبدأ من 15 جنيها ويوجد نوع بـ 20 جنيها و25 جنيها حسب الفرز.



وحول أنواع السودانى، رد قائلا: "هناك رومى وبلدى وقرون، ويعتبر السودانى البلدى أفضل الأنواع، كما يوجد نوع إسرائيلى وهو يطرح كثير، ولكن عدد حباته قليلة".



كما قال الشيخ إسماعيل أبو سعد إن محصول السودانى يعتبر محصولا رئيسيا بالنسبة لمدينة القرين، وله دخل كبير جدا، وتمر زراعته بعدة مراحل حتى يتم تجميعه داخل الشوال للبيع للتاجر أو للتصدير، ويتم استخدامه أيضا للحلويات، والسعر يتغير حسب التصنيف ولو تم التصدير يزداد سعره.