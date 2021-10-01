وفى هذا الإطار، قال المهندس منصور بدوى، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، إن إدارة التوعية بالشركة قامت بتنفيذ عددٍ من الحملات التوعوية بأهمية المشروعات القومية الجارى تنفيذها ضمن المبادرة، والتى شملت قريتى الشوبك الشرقى بالصف، وصول بأطفيح.
وأشار بدوى، إلى أن الحملات تناولت العديد من الأنشطة التوعوية منها حملات طرق الأبواب للوصول إلى ربات الأسر بالمنازل، وتوزيع مطبوعات للتوعية بأهمية الحفاظ على المياه، عمل لقاءات مباشرة مع المواطنين، وعقد ورش رسم للأطفال، وعمل أنشطة تفاعلية مما يساهم فى سهولة وصول رسالة المبادرة بأهمية المحافظة على كل نقطة مياه والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحى.
كما تناولت تعريف المواطنين بالخدمات التى تقدمها الشركة كالقطع الموفرة للمياه وأهميتها فى ترشيد استهلاك المياه،وتطبيق قراءتى لتسجيل قراءات العدادات، وتطبيق موبايل 125 للإبلاغ عن الشكاوى.
من جانبه، أكد وليد عابدين، المستشار الإعلامى للشركة، أن ما جاء من توصيات بالملتقى الأول لشركات المياه فى المجالات الخدمية لمبادرة حياة كريمة، والذى نظمته الشركة القابضة بمحافظة الإسكندرية وبمشاركة منسقى مبادرة حياة كريمة بالشركات التابعة، سيكون له بالغ الأثر فى رفع الوعى المائى، وتعزيز قنوات التواصل مع المواطنين، وتعزيز مجالات المشاركة المجتمعية وتفعيل دور الجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى بالمشروعات القومية.
ولفت إلى أن مياه الجيزة تستهدف المشاركة الفعالة والإيجابية فى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وذلك فى إطار التغطية الإعلامية المستمرة والتوثيق الإعلامى وتنفيذ الأنشطة التوعوية والخدمية بقرى حياة كريمة.
جدير بالذكر أن المبادرة الرئاسية تستهدف تطوير عدد (42) قرية بمركزى الصف وأطفيح، منها (22) قرية بمركز أطفيح و(20) قرية بمركز الصف ضمن المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مياه الجيزة تواصل حملات توعية المواطنين بالحفاظ على مشروعات حياة كريمة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.