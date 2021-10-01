مياه الجيزة تواصل حملات توعية المواطنين بالحفاظ على مشروعات حياة كريمة

جدة - نرمين السيد - وجه المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، بأهمية تنفيذ حملات توعوية للمواطنين بالمناطق التى تشهد تطوير وتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى، بهدف الحفاظ على الاستثمارات الضخمة التى تضخها الدولة فى هذا القطاع، وتنعكس بصورة مباشرة على حياة المواطنين.





وفى هذا الإطار، قال المهندس منصور بدوى، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، إن إدارة التوعية بالشركة قامت بتنفيذ عددٍ من الحملات التوعوية بأهمية المشروعات القومية الجارى تنفيذها ضمن المبادرة، والتى شملت قريتى الشوبك الشرقى بالصف، وصول بأطفيح.

وأشار بدوى، إلى أن الحملات تناولت العديد من الأنشطة التوعوية منها حملات طرق الأبواب للوصول إلى ربات الأسر بالمنازل، وتوزيع مطبوعات للتوعية بأهمية الحفاظ على المياه، عمل لقاءات مباشرة مع المواطنين، وعقد ورش رسم للأطفال، وعمل أنشطة تفاعلية مما يساهم فى سهولة وصول رسالة المبادرة بأهمية المحافظة على كل نقطة مياه والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحى.

كما تناولت تعريف المواطنين بالخدمات التى تقدمها الشركة كالقطع الموفرة للمياه وأهميتها فى ترشيد استهلاك المياه،وتطبيق قراءتى لتسجيل قراءات العدادات، وتطبيق موبايل 125 للإبلاغ عن الشكاوى.

من جانبه، أكد وليد عابدين، المستشار الإعلامى للشركة، أن ما جاء من توصيات بالملتقى الأول لشركات المياه فى المجالات الخدمية لمبادرة حياة كريمة، والذى نظمته الشركة القابضة بمحافظة الإسكندرية وبمشاركة منسقى مبادرة حياة كريمة بالشركات التابعة، سيكون له بالغ الأثر فى رفع الوعى المائى، وتعزيز قنوات التواصل مع المواطنين، وتعزيز مجالات المشاركة المجتمعية وتفعيل دور الجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى بالمشروعات القومية.

ولفت إلى أن مياه الجيزة تستهدف المشاركة الفعالة والإيجابية فى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وذلك فى إطار التغطية الإعلامية المستمرة والتوثيق الإعلامى وتنفيذ الأنشطة التوعوية والخدمية بقرى حياة كريمة.

جدير بالذكر أن المبادرة الرئاسية تستهدف تطوير عدد (42) قرية بمركزى الصف وأطفيح، منها (22) قرية بمركز أطفيح و(20) قرية بمركز الصف ضمن المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة.