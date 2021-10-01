/652768/حزنا-على-فراق-زوجته-نجار-يشعل-النيران-بجسده-في-البدرشين

خلافات أسرية بين زوجين تتدفع نجارا مسلحا، يبلغ من العمر 36عاما، يقدم على أشعال النيران في نفسه حزنا على فراق زوجته،بعد أن رفضت العوده إلى منزل الزوجية وطالبته بالطلاق، حيث حاول الزوج الصلح وإقناع الزوجه أن تعود للمنزل ولكن محاولته باءت بالفشل وكانت سببا في حرق الزوج نفسه بغاز الكيروسين.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل نجار يشعل النيران في نفسه حزنا على فراق زوجته بالبدرشين

تحريات المباحث

وأشارت تحريات رجال مباحث بالجيزة، أن الزوج حاول الانتحار حرقًا لكن جيران أسرة زوجته، قاموا على الفور بإلقاء البطاطين عليه، حتى تم إنقاذه من الموت، وتم نقله إلي مستشفى أم المصريين، واحتجازه داخل قسم الحروق، وبتوقيع الكشف الطبي عليه أثبت التقرير الطبي أن نسبة الحروق تعدى ال65 بالمائة، ولا يمكن استجوابه بسبب سوء حالته الصحية.

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة البدرشين، إخطارا يفيد بوصول جثة شاب إلى مستشفى أم المصريين بها إصابات وحروق نتيجة نتيجة إشعال النيران في جسده، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وأتضح إصابة نجار مسلح يبلغ من العمر 36عاما، بحروق في أماكن متفرقة من جسده، وحالته غير مستقرة.

مجموعة من البطاطين

وبإجراء تحريات رجال المباحث بقسم شرطة البدرشين، أتضح وجود خلافات أسرية بين المصاب وزوجته التي تركت المنزل، وعندما ذهب لإقناعها بالعودة إلى منزلها، أصرت على رأيها وطلبت الطلاق، فأستشاط غضبًا، وأقدم على الانتحار بإشعال النيران في جسده، ولكن أهالي المنطقة أستطاعوا إن يلقوا مجموعة عليه مجموعة من البطاطين وتم إنقاذة.

وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.