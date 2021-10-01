/652769/فرص-عمل-جديدة-بشركة-أمان-للتمويل-متناهي-الصغر

تعلن شركة أمان للتمويل متناهي الصغر إحدى شركات راية القابضة عن رغبتها فى شغل الوظائف التالية في محافظة القاهرة والجيزة والقليوبية يوم الاثنين الموافق 04 اكتوبر 2021.

دوت الخليج فرص عمل جديدة بشركة أمان للتمويل متناهي الصغر حيث جاءت الوظائف المطلوبة أخصائي تمويل ( 80% من الوظيفة عمل ميداني) ورئيس مجموعة لفروع القاهرة و القليوبية و الجيزة وذلك في عنوان : حدائق القبة 123 شارع مصر و السودان – عمارة المحروسة – الدور الاول – بجوار البنك الاهلي من الساعة 10 صباحاً الى 3 عصرا، ويشترط إرتداء الكمامة أثناء التواجد بالفرع. وعن مكان الفروع القاهرة ( شبرا مصر / دار السلام / حلوان / المرج / المطرية / حدائق القبة / مدينة نصر) ، الجيزة ( المنيب / فيصل / امبابة / العياط )، القليوبية ( قليوب / شبين القناطر / شبرا الخيمة / بنها / طوخ) وجاءت متطلبات الوظائف: • مؤهل عالي مناسب. • مهارة عالية في التواصل والتعامل مع الآخرين. • إلمام كافي بطبيعة المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر مع القدرة على تقييم أدائها. • يقيم داخل النطاق الجغرافي للمنطقة المرشح العمل بها.

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