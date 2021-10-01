/652770/بسبب-الملصق-الإلكتروني-سحب-3329-رخصة-قيادة خلال-24-ساعة

سحبت الجهات المعينة 3329 رخصة قيادة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني، ورفع 45 سيارة متروكة فى الشوارع، وذلك خلال حملات مرورية مكبرة على مدار الـ24 ساعة الماضية.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل سحب 3329 رخصة قيادة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

الملصق الإلكتروني

وأكدت وزارة الداخلية، أن فوائد تركيب الملصق الإلكتروني تتضمن تحديد أحجام وأعداد السيارات في الطريق العام، مما يسمح بتحديد الخدمات المرورية، كما أنه يساعد بشكل كبير في ضبط جميع أنواع السيارات المطلوبة جنائيًا، بالإضافة إلى إرساله رسالة على هاتف المستخدم في حالة توجهه إلى طريق يوجد به إغلاق جزئي أو كلي أو أو تحويلة مرورية أو منطقة أعمال أو هبوط أرضي.

مزايا الملصق الإلكترونى

وجود شريحة تحتوى على رقم المركبة وبياناتها المسجلة للاستعلام بالحاسب الآلى، بحيث يتيح توفير منظومة معلومات دقيقة تقوم الجهات المعنية من خلالها بحصر أماكن الكثافات المرورية والتعامل معها وإصدار تقارير وإحصائيات للمساهمة فى إدارة وتنظيم حركة المرور.

يحدد الملصق مسار حركة المركبات وتصنيفها «سيارة - دراجة نارية - نقل - مقطورة».

يكشف مدى أحقية المركبات فى السير بالمسار المخصص لها «الحارة المرورية»مع توجيه وإرشاد مستخدمي الطرق.

يُتيح لأجهزة الأمن وضع نظام آلى لفحص المركبات أمنياً.

يمكن من خلاله التعرف على المركبات المطلوبة أمنياً والمنتهية التراخيص من خلال الربط مع قاعدة بيانات السيارات، وتطبيق قواعد المرور وتسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على كل المواطنين بأنحاء الجمهورية.

يساهم فى التعرف على المركبات التى انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذا مركبات المناطق الحرة.

مصدر أمني

وقال مصدر أمنى بوزارة الداخلية، إنه في حالة تلف الملصق الإلكتروني إثر إصابته بالخدش أو كسر الزجاج المثبت عليه في السيارة، يجب على صاحب السيارة التوجه إلى وحدة المرور التابع لها بعنوان محل الإقامة المدون فى بطاقة الرقم القومي الخاص به لسداد قيمة رسوم بدل فاقد الملصق الإلكتروني.

وأضاف المصدر أيضًا:« أنه بعد سداد الرسوم بدل فاقد للملصق الإلكتروني، يتم تثبيته على المركبة مرة أخرى، حتى لا يتعرض السائق للمخالفة».

وأشار المصدر:« إلى أنه بعد تركيب الملصق الإلكترونى على السيارة لا يجوز نزعه أو نقله من المكان المخصص له أو إتلافه، وأنه في حالة تغيير زجاج السيارة أو استبداله يتم تركيب ملصق آخر بقيمة لا تقل عن 75 جنيها ولا تزيد على 300 جنيه عن كل سنة متبقية برخصة المركبة».