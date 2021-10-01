عرض مسرحية «ورينا القوة» لنجوم مسرح مصر اليوم على Mbc مصر

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تعرض قناة «MBC مصر»، اليوم الجمعة الموافق 1 أكتوبر في تمام الثامنة مساءً أحدث عروض "مسرح مصر"، المسرحية الكوميدية "ورينا القوة".

دوت الخليج يكشف موعد عرض مسرحية «ورينا القوة» لنجوم مسرح مصر.

أبطال مسرحية «ورينا القوة»

ويشارك في بطولة المسرحية إلى جانب الفنان أشرف عبد الباقي، مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا، منهم علي ربيع، ومُصطفى خاطر، ودينا محسن "ويزو"، ومحمد أسامة "أس أس"، وحمدي الميرغني، ومحمد عبد الرحمن، ومحمد انور، وكريم عفيفي، وإسراء عبد الفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد توب، وبيشوي طاهر، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.

أحداث مسرحية «ورينا القوة»

وتدور أحداث المسرحية حول مجموعة أبطال في حي شعبي، ينظمون بطولة للملاكمة، داخل هذا الحي بشكل كوميدي، ويحدث بينهما العديد من المواقف الكوميدية، مما يخلق نوعًا كبير من الضحك لدى الجمهور.

ومن المتوقع أن تنال المسرحية إعجاب وإشادات الجمهور، مثلما تعودنا على النجاحات التي تحقق مسرحيات نجوم مسرح مصر بقيادة الفنان الكبير أشرف عبد الباقي.

وعلى الجانب الآخر، حرص نجوم مسرح مصر على نعى الراحل حسن نجيب مدير فرقتهم، وكان أولى الناعيين له الفنان الكوميدي محمد أسامة الشهير بـ «أوس أوس» والذي جاء على لسانه نبأ وفاة محمد نجيب.

نشر أوس أوس صورة تجمعه بالراحل حسن نجيب عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” وعلق عليها قائلا: “عم حسن مدير فرقة مسرح مصر توفى إلى رحمة الله، الله يرحمك ويغفرلك ويصبر كل حبايبك هتوحشنا أوي يا عم حسن وإنا لله وإنا إليه راجعون".

نجوم مسرح مصر ينعون محمد نجيب

كما كتب مصطفى بسيط عبر حسابه بموقع إنستجرام قائلا:"‬‏البقاء و الدوام لله توفى الاستاذ حسننجيب مدير فرقتنا مسرحمصر و مدير أفضل الفرق المسرحيه على مدار تاريخه . البقاء لله هتوحشنا يا عم حسن يا جميل بس الاكيد انك فى مكان احسن باذن الله فى الجنه و ربنا يصبرنا و يصبر احبابك . ملقتش صوره فى مكان احسن من كده و احنا كلنا حواليك البقاء لله . الفاتحه ".

ونعى الفنان أشرف عبد الباقي الراحل حسن نجيب من خلال منشور عبر صفحته الخاصة على موقع التدوينات الشهير تويتر، قائلا: "البقاء لله توفي اليوم الأستاذ حسن نجيب مدير الفرقة كان أب لينا كلنا من وقت ما بدأنا مسرح، ربنا يرحمه ويغفرله، دعواتكم".

نجوم مسرح مصر يجتمعون في فيلم زومبي على جنبي”

ويجتمع نجوم مسرح مصر للمرة الأولى في السينما بفيلم «زومبي على جنبي» بقيادة أشرف عبد الباقي، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج عمرو صلاح وإنتاج أحمد السبكى، وبطولة على ربيع، حمدى الميرغنى، أشرف عبد الباقى، كريم عفيفى، هاجر أحمد، شيماء سيف، محمد أوتاكا، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه في إطار كوميدي.

ويقدم ربيع خلال أحداث الفيلم شخصية "حمادة بطة" مطرب مهرجانات، كما سيقدم أغنيات بصوته خلال الأحداث، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي رعب عن مصاصي الدماء، ويتعرض "حمادة بطة" للعديد من المواقف الكوميدية، وبدأ الميرغني تصوير الفيلم خلال الأيام الماضية.