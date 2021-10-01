/652774/الحكومة-تحذر-من-رابط-مزيف-بشأن-تطوع-المعلمين--بالمدارس

أعلن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أن ما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، بشأن رابط إلكترونى منسوب لوزارة التربية والتعليم بخصوص تقديم المعلمين الراغبين فى التطوع للعمل بالمدارس خلال العام الدراسى 2021-2022، عارٍ من الصحة.

ويأتي ذلك بعد تواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مع وزارة التعليم والتعليم. ونفت الوزارة الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للرابط الإلكترونى المتداول بشأن تقديم المعلمين الراغبين فى التطوع للعمل بالمدارس خلال العام الدراسى 2021/2022، وأن الرابط الإلكترونى المتداول مزيف، وغير تابع للوزارة على الإطلاق، مُوضحةً أن إجراءات تقدم المعلمين للتطوع لا تتم إلكترونياً، وإنما يستلزم قيام المعلمين الراغبين فى التطوع بتقديم كافة الأوراق والمستندات اللازمة لطلب العمل عن طريق الإدارات التعليمية الموجودة على مستوى كل محافظة، مُشيرةً إلى أنه يتم التطوع للعمل بالحصة وفق التخصصات المطلوبة فى كل مادة وحسب احتياجات المدارس فى الإدارة التعليمية، على أن يتم عمل اختبارات ومقابلة شخصية للمتقدمين قبل القبول رسمياً.

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