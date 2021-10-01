«الوزراء»: مصر أفضل وجهة جاذبة للاستثمار بإفريقيا للعام الرابع على التوالى

جدة - نرمين السيد - أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن الدولة أولت اهتماما كبيرا بملف الاستثمار وسعت بشكل جاد على مدار السنوات الماضية لدعم وتهيئة بيئة ومناخ الاستثمار من خلال اتخاذها العديد من الإجراءات والتدابير التى تهدف لتشجيع المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات باعتبارها الدافع والمحرك الأساسى للاقتصاد المصرى ولعملية التنمية بشكل عام.





ورصد مركز المعلومات مؤشر جاذبية الاستثمار فى القارة الإفريقية 2021 وفقا لتقرير "أين تستثمر فى إفريقيا" الصادر عن بنك "راند ميرشانت" عام 2021، إذ جاءت مصر كأفضل وجهة جاذبة للاستثمار فى إفريقيا للعام الرابع على التوالى.

وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من تضرر الاقتصاد المصرى من الوباء، إلا أن مصر كانت من أوائل الدول التى عادت إلى مسار النمو، بفضل التدابير السريعة التى اتخذتها الدولة المصرية.

وقد حصلت المغرب على المركز الثانى فى القارة، تليها جنوب إفريقيا فى المركز الثالث، ثم رواندا، وبوتسوانا.

يشار إلى أن مؤشر جاذبية الاستثمار فى القارة الإفريقية هو مؤشر سنوى، يهدف إلى قياس مدى جاذبية الاستثمار فى الدول الإفريقية من خلال تحليل عاملين أساسيين، هما: حجم النشاط الاقتصادى الذى يتكون من حجم السوق ونموه، وبيئة التشغيل الذى يتكون من مؤشر ممارسة الأعمال ومؤشر التنافسية العالمية ومؤشر مدركات الفساد ومؤشر الحرية الاقتصادية.