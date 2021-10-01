مصر وحركة عدم الانحياز.. عدد جديد من «السياسة الدولية» فى الأسواق

جدة - نرمين السيد - وتتناول المجلة خلال العدد الجديد، موضوعات مهمة، على رأسها موضوع "مصر والتوازن الاستراتيجى فى الإقليم.. قمة بغداد نموذجا"، للكاتب الكبير أحمد ناجى قمحة، بالإضافة إلى دراسات مهمة مثل: "الاعتراف بحركة طالبان من منظور حسابات المصالح والقانون الدولى"، للدكتور أبوالفضل الإسناوى، و"مصر وإثيوبيا.. مقومات القوة الشاملة ودوائر التأثير - دراسة مقارنة" للدكتور محمود زكريا.

كما يتناول العدد، دراسة عن "آليات مكافحة التطرف.. دراسة تطبيقية على بعض الدول العربية والأجنبية"، للدكتور محمد بدرت بدير.

وخصصت المجلة، ملف العدد عن "مصر وحركة عدم الانحياز"، تحت عنوان: "نحو إحياء جديد لحركة عدم الانحياز"، للدكتور أبوبكر الدسوقى، بالإضافة إلى "مستقبل سياسة عدم الانحياز فى عالم جديد"، للدكتور عليّ الدين هلال، و"مصر وحركة عدم الانحياز.. مسارات مستقبلية مقترحة"، للدكتور طارق فهمى.

تناول أيضا العدد "تجربة رئاسة مصر لحركة عدم الانحياز (2009- 2012)" للسفير ماجد عبدالفتاح، و"تطور دور حركة عدم الانحياز.. التحديات ومطالب الإصلاح" للدكتور حمدى عبدالرحمن حسن، و"رؤية الهند وصربيا لواقع ومستقبل حركة عدم الانحياز"، للسفير الدكتور عزت سعد.

وتضمن العدد أيضا، مجموعة من المقالات، مثل: "الأجندة الدولية ومستجدات مواجهة تغير المناخ" للدكتور خالد فهمى، و"الغرب والإسلام السياسى.. رؤية مقارنة" للدكتورة دلال محمود.

كما تم تخصيص قسم خاص عن أفغانستان، تحت عنوان: "أسباب وتداعيات الإخفاق الأمريكى فى أفغانستان" للدكتورة رنا أبوعمرة، و"حسابات القوى الآسيوية إزاء التطورات الأفغانية"، للدكتورة إيمان أحمد عبدالحليم، و"عودة طالبان للسلطة.. تداعيات وسيناريوهات مستقبلية"، لسهير الشربينى.