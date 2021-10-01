نائب رئيس الجامعة اليابانية ضمن قائمة أهم 50 باحثا مصريا

جدة - نرمين السيد - ضمت قائمة أهم 50 باحثا فى الجامعات المصرية فى مجال الهندسة والتكنولوجيا طبقا لعدد الإشارات المرجعية على ‫Google‬ سكولار لعام 2021، الدكتور سامح ندا، نائب رئيس الجامعة المصرية اليابانية ببرج العرب.





ويأتى انضمام نائب رئيس المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا لقائمة أهم 50 باحثا بالجامعات المصرية، نظرا لأبحاثه المتميزة فى مجال هندسة الطاقة. يذكر أن "المصرية اليابانية" جامعة بحثية حققت قفزات فى البحث العلمى، وحصدت المركز الثانى محليا والـ 11 عربيًا فى الإصدار الأول من تصنيف التايمز البريطانى لجامعات العالم العربى.

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