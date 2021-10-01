قبل موسم الدراسة.. الداخلية توزع حقائب مدرسية على البسطاء بالقاهرة

استمراراً لتفعيل مبادرة كلنا واحد "أهلاً مدارس"، تحت رعاية رئيس الجمهورية ، وبمناسبة قرب حلول العام الدراسى الجديد، نظمت وزارة الداخلي قافلة إستهدفت حى أهالينا بمنطقة السلام بالقاهرة، حيث تم توزيع عدد من المساعدات العينية (حقائب وأدوات مدرسية) بالمجان على المواطنين ، وذلك بعد إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
ولاقى ذلك قبولاً واستحساناً من الأهالى، مُشيدين بجهود الوزارة فى هذا الشأن.
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