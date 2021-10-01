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موقع دوت الخليج ومؤسسة مصر للصحة والتنمية يحتفلان باليوم العالمي للقلب.. والدكتور جمال شعبان: الرئيس هو من رفع لواء الرياضة

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/652773/موقع-تحيا-مصر-ومؤسسة-مصر-للصحة-والتنمية-يحتفلان-باليوم-العالمي-للقلب-والدكتور-جمال-شعبان الرئيس-هو-من-رفع-لواء-الرياضة

بمشاركة وزارة الشباب والرياضة وشركة إيفا فارما

شهدت محافظة القاهرة، انطلاق مارثون للجري، احتفالًا باليوم العالمي للقلب، وذلك تحت شعار " نبضك حياة"، والذى نظمته وزارة الشباب والرياضة، وحملة "انتي الأهم"، وبرعاية موقع دوت الخليج، ومؤسسة مصر للصحة والتنمية، وشركة إيفا للأدوية.

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دوت الخليج

موقع دوت الخليج ومؤسسة مصر للصحة والتنمية يحتفلان باليوم العالمي للقلب

وانطلق المارثون فى الساعة السابعة صباحًا من أمام كوبري قصر النيل بوسط القاهرة، بمشاركة عدد كبير من رموز العمل الطبي في مصر، وعلى رأسهم، الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، والدكتور عمرو حسن، مدرس واستشاري أمراض النساء والتوليد، والمدير الطبي لمؤسسة مصر للصحة والتنمية، ومؤسس حملة "أنتى الأهم"، وأيضًا الدكتورة رحاب الفخرانى، مدير العلاقات العامة بالحملة.   ويأتي المارثون انطلاقًا من رغبة المؤسسات المشاركة فى التوعية بطرق الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية، وحرصًا منهم على التأكيد بشأن أهمية الجري والرياضة فى تجنب الإصابة بأمراض القلب.

ومن خلال رصد موقع دوت الخليج للحدث الذى يعد رسالة سامية للجميع بشأن أهمية الرياضة، جرى مشاهدة مجموعة من الشباب يرتدون تي شيرتات "نبضك حياة"، وفى الأمام مجموعة تدق الطبول فى مشهد إنساني.

ووفقًا لما أشارت إليه الكثير من الأبحاث فإنه المشي على أرض ممهدة يساعد على الوقاية من أمراض القلب، وهو أراد المشاركون التأكيد عليه أثناء المارثون.

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من جانبه، قال الدكتور جمال شعبان:" المشى والحركة والرياضة، بشكل عام تساعد فى ضبط ضغط الدم المرتفع، وأيضًا فى ضبط إيقاع القلب وانتظام النبض". وتابع الدكتور جمال شعبان:" الرياضة تساعد على التخلص من الكروسترول الضار، وتبعد الإنسان عن المخدرات والتدخين، وتنعش الحالة المزاجية حيث تفرز هرمونات السعادة، فهى وقاية للقلب، والمشي هى أرخص رياضة".

وتابع الدكتور جمال شعبان، خلال حديثه لـ دوت الخليج:" المصطفى النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يوصى دائمًا بالخطى للمساجد، ففي ذلك إفادة".

واستكمل الدكتور جمال شعبان، حديثه قائلًا:" من ضمن عوامل الخطر المهددة للإصابة بالقلب هو عدم لعب الرياضة، وبالتالي ممارسة المشي والجري وسيلة للحماية من مرض القلب".

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وأضاف الدكتور جمال شعبان، حديثه قائلًا:" من ضمن عوامل الخطر بالنسبة للإصابة بأمراض القلب، التدخين، وارتفاع ضغط الدم أو الكرسترول، ولابد من البعد عن التدخين والتوتر العصبي، فكلهما عوامل مساعدة للإصابة بالقلب.

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من جانبه قال الدكتور عمرو حسين، المدير الطبي لمؤسسة مصر للصحة والتنمية:" الرياضة تدفع الشخص لأن يكون أكثر التزامًا فهى تبعده عن التدخين، والمخدرات، وتجعله أكثر التزامًا ونشاطًا".

د. عمرو حسين: القاتل رقم واحد فى العالم هو مرض القلب

وتابع الدكتور عمرو حسين:" القاتل رقم واحد فى العالم هو مرض القلب، ومن ضمن عوامل الخطر بالنسبة لمرض القلب هو عدم لعب الرياضة، والتوتر النفسي والعصبي".

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وحث الدكتور عمرو حسين، كافة المواطنين على ضرورة ممارسة الرياضة، ومحذرًا من التدخين والتوتر النفسي".

وعن المشاركة الكبيرة فى المارثون، أكد أنها رسالة لكل الشباب على ضرورة الحفاظ على صحتهم، مضيفًا:" المشاركة جميلة ودعم لشباب الصغيرين، على تحسين حالتهم الصحية والوقاية من كافة الأمراض".

الدكتورة رحاب الفخراني تدعوا كافة الفتيات للمشاركة فى المارثون

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وفى سياق متصل، قالت الدكتورة رحاب الفخرانى، مدير العلاقات العامة بالحملة، ندعوا كل فتيات وسيدات مصر المشاركة فى المارثون، وأن يدعموا صحة قلبهم ويشاركوا فى مارثون المشي".

وفيما يتعلق بشعار المارثون (نبضك حياة)، أكدت الدكتورة رحاب الفخراني، أنه نتاج اقتراح من شركة ايفا للأدوية، وبالتنسيق مع حملة "أنتى الأهم"، ووزارة الشباب والرياضة، مشيرة إلى أنه تم اقتراح اكتر من اسم وتم الاختيار على هذا الأساس".  

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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