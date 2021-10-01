فيديو.. محافظ الجيزة يتابع رصف متفرعات شارع الأهرام وتوسعات الدائرى

جدة - نرمين السيد - وعاين المحافظ، مراحل العمل بشارع ناصر الثورة بحى العمرانية لمتابعة نسب تنفيذ الأعمال باعتباره أحد المتفرعات المهمة لشارع الأهرام ويربط بين شارعى الأهرام والملك فيصل.

ووجه المحافظ رئيس حى العمرانية بالتشديد على الشركة المنفذة بتكثيف دوريات العمل لسرعة الانتهاء من الأعمال، موجها بعدم السماح بوجود أى تعديات على الطريق العام للمحال والمنشآت التجارية مع الاستفادة من جميع المساحات لتوسعة الطريق.

كما اطلع محافظ الجيزة من رئيس حى العمرانية على نسب استكمال أعمال التطوير بشوارع الجابرى وعمرو بن أبى ربيعة ومدكور وإجراء التنسيق العام لتلك الشوارع والتى تعد متفرعات من شارع الأهرام، بالإضافة إلى البدء بفرد ودمك ودك طبقة الدقشوم بشارع عبد الرحمن حسنى المتفرع من ناصر الثورة وبشارع القاهر المتفرع من شارع الجابرى واستكمال فرد ودك ودمك طبقة الدقشوم واستكمال تركيب بلاط الانترلوك بشارع الظافر من شارع الهرم.

وتابع محافظ الجيزة ميدانياً أعمال رفع تجمعات المخلفات وشفط المياه المتراكمة وفرد طبقة من الدقشوم وفرد طبقة رملية بنفق أبو زارع بحى العمرانية وذلك لتسهيل مرور المواطنين، وكلف المحافظ رئيس حى العمرانية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بحل اى معوقات ومشكلات لطفوحات الصرف الصحى بمحيط نفق أبو زارع مع التشديد على ضرورة الحفاظ على النفق بحالة جيدة.

كما شهدت جولة محافظ الجيزة، متابعة مراحل العمل بمحور الفريق كمال عامر (ترعة الزمر) بالإضافة إلى أعمال التوسعات الجارية بالطريق الدائرى نطاق أحياء العمرانية والطالبية وجنوب الجيزة.