عاجل.. السيدة انتصار السيسى: نعتز باليوم العالمى لكبار السن

جدة - نرمين السيد - وكتبت السيدة انتصار السيسى، عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك": "نعتز باليوم العالمى لكبار السن، لنعبر عن تقديرنا للأجيال السابقة التى قدمت لنا الكثير من العطاء، لإسهامهم فى تنمية الوطن". وتابعت: "ونؤكد اهتمام الدولة المستمر بكبار السن وتوفير جميع متطلباتهم وسبل الدعم المختلفة".

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