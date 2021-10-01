مجلس جامعة القاهرة يوافق على استحداث برامج دراسية بمختلف الكليات

جدة - نرمين السيد - وافق مجلس جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، على استحداث عدد من البرامج الدراسية وتعديل لوائحها الدراسية بمختلف الكليات سواء بالمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس والليسانس) أو مرحلة الدراسات العليا.





وذلك بما يساهم فى تنفيذ الخطة الاستراتيجية للجامعة 2020 /2025، وتحقيق متطلبات الجودة والاعتماد الأكاديمى ويتوافق مع احتياجات سوق العمل المحلية والعالمية، ويساهم فى تحقيق أهداف رؤية الدولة المصرية 2030.

وذكر بيان صادر اليوم عن جامعة القاهرة، أن الدكتور محمد عثمان الخشت أكد خلال رئاسته اجتماع مجلس الجامعة أن من البرامج الدراسية المستحدثة بكلية الزراعة برنامجين باللغة الإنجليزية وهما هندسة المصادر الحيوية، وريادة الأعمال وإدارة الجودة فى الأغذية (ECTS) بالنظام الأوروبى، وفى كلية الآداب تم استحداث شعبة اللغة الأردية وآدابها، وبرنامج للدراسات السينمائية بنظام الساعات المعتمدة.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن تعديل اللوائح يتم بالعديد من كليات الجامعة، ومنها كلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية والتى عدلت اللائحة الداخلية الخاصة ببرنامج دكتوراة علوم البيانات، كما عدلت كلية الآداب لائحتها الدراسية إلى نظام الساعات المعتمدة.

وتابع الدكتور الخشت، إن جامعة القاهرة تحرص على عقد العديد من الاتفاقيات مع المؤسسات التعليمية والبحثية العالمية بما يدعم الإعتماد الدولى للبرامج الدراسية بالجامعة، من بينها عقد كليتى الإعلام والتمريض اتفاقيات إعتماد مع الهيئة الألمانية للاعتماد الأكاديمى الدولى وتأهيل البرامج التعليمية بمؤسسات التعليم العالى.

وأكد الدكتور محمد الخشت، حرص جامعة القاهرة على سد الفجوة التعليمية ومواكبة التطور العلمى والتكنولوجى فى العالم المعاصر، وإمداد المجتمع بخريج قادر على التعامل مع معطيات العصر الحديث والمشكلات المحيطة بمنظور متطور وأساليب وتقنيات مناسبة وحديثة، مشيرًا إلى أهمية الارتقاء بالبرامج الدراسية بالجامعة واستحداث برامج جديدة يتم من خلالها إكساب وإمداد الطلاب بالمعارف الجديدة، وتشجيع وخلق روح الإبداع والتميز لديهم، والعمل على ربط مكتسبات التعلم والبحث العلمى واحتياجات المجتمع الحالية والمستقبلية.

ووجه الدكتور الخشت، خلال الاجتماع بمراجعة كافة الاستعدادات لبدء العام الدراسى والانتهاء من تنفيذ تحويل المقررات إلى الشكل الالكترونى ومراجعة الإجراءات الاحترازية واستعدادات المدن الجامعية.

ووجه رئيس الجامعة إلى الاستفادة القصوى من توجيهات القيادة السياسية بشأن المشروع القومى للدلتا الجديدة، وتشكيل لجنة عليا لتطوير محطة تجارب كلية الزراعة ومزرعة وادى النطرون والاقتداء بالمعالم الرئيسية لمشروع الدلتا الجديدة بوصفه مشروعا قوميا تنمويا متكاملا يعتمد على نظم الإدارة الحديثة ويتضمن مشروعات زراعية وصناعية فى منظومة مترابطة لا سيما الصناعات التحويلية، بالإضافة إلى حسن استخدام المياه الجوفية واستدامة المخزون الجوفى.

كذلك وجه رئيس جامعة القاهرة إلى تحويلهما إلى وحدة بحثية تعليمية، على أن تقوم اللجنة المشكلة بتقديم مقترح لتطوير المزرعة وعمل دراسة جدوى لتنفيذ هذا التطوير، والتغلب على العقبات والإشكاليات وتحديد المبالغ المطلوبة له، وطرق التمويل والأرباح المتوقعة منه.

وشدد على ضرورة الاستفادة من نجاح تجربة الدولة المصرية فى المشروع القومى الدلتا الجديدة الذى وجه له الرئيس عبد الفتاح السيسى حيث تنفذ الدولة المصرية مشروعا قوميا طموحا لزيادة المساحة الزراعية فى مصر للمساهمة فى تحقيق الأمن الغذائى بالاعتماد على نظم الرى الحديثة والذكية وانتقاء نوعية المحاصيل الزراعية التى تتوافق مع طبيعة التربة والمناخ لتحقيق أكبر استفادة ممكنة ومردود زراعى وإنتاجى.