السيدة انتصار السيسى باليوم العالمى لكبار السن: قدموا لنا الكثير والدولة تهتم بهم

عبرت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، عن اعتزازها باليوم العالمي لكبار السن. وكتبت السيدة انتصار السيسى على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك":"نعتز باليوم العالمي لكبار السن، لنعبر عن تقديرنا للأجيال السابقة التي قدمت لنا الكثير من العطاء لإسهامهم في تنمية الوطن، ونؤكد على اهتمام الدولة المستمر بكبار السن وتوفير كافة متطلباتهم وسبل الدعم المختلفة".

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