/652776/أوقاف-البحيرة-خطبه-الجمعه-تناقش--إعمال-العقل-في-فهم-النص

أكد الدكتور محمد ابو حطب ، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة البحيرة ، أن خطبة الجمعة اليوم تناقش موضوع “إعمال العقل في فهم النص” ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وأشاد وكيل الوزارة بحسن استيعاب خطباء المساجد بالظروف التي تمر بها البلاد، وقدرتهم على توصيل المعنى والمفهوم للمصليين، محذرًا من استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين ، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

أوقاف البحيرة خطبه الجمعه تناقش : «إعمال العقل في فهم النص»

وأضاف وكيل الوزارة ان خطبة الجمعة اليوم “إعمال العقل في فهم النص” وتدور احدث الخطبة حول ثلاث عناصر العنصر الاول: أهمية العقل في الإسلام - العنصر الثاني : إعمال العقل في فهم النص - العنصر الثالث : الإمام أبو حنيفة ومدرسته الفقهية أنموذجاً.

ضمن مبادرة حياة كريمة تنفيذ أكثر من ٨٠٠٠ مشروع بـ ٦ مراكز بالبحيرة

وأشار محافظ البحيرة أنه يتم المتابعة الدورية والمستمرة لكافة المشروعات الجارى تنفيذها بالمبادرة بواقع ٨٠٢١ مشروع فى شتى القطاعات بتكلفة تتجاوز ٤٤ مليار جنية بمراكز دمنهور - كفر الدوار - أبو حمص - حوش عيسى - أبو المطامير - وادي النطرون بإجمالي ٤٢ قرية رئيسية و٢٠٧ وحدة قروية وأكثر من ٣٩٠٠ تابع .

تنفيذ أكثر من 8000 مشروع بـ 6 مراكز بالبحيرة في حياة كريمة

وتابع المحافظ بعض الأعمال الجاريه ضمن المبادرة بمركز ابو المطامير تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومنها انشاء المجمع الخدمى ، المجمع الزراعى والمجمع الطبى بقرية زاوية صقر، ومدرسة زاوية سالم ، سكينة الحلوجى ، التشطيبات الداخلية والخارجية بمدرسة مالونا للتعليم الاساسى، مدرسة الشهيد مصطفى عبد الوهاب الإعدادية بقرية تروجى بأبو المطامير بالإضافة إلى اعمال التكاسي و الميدة الخرسانية على المصرف العمومى بقرية زاوية صقر، شبكات الانحدار و محطة الرفع الرئيسية للصرف الصحى بقرية الحلاوجه بزاوية صقر بمركز ابو المطامير.