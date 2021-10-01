نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة.. الآن على الموقع الرسمي

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نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة، نرصد فى التقرير التالي كافة التفاصيل المتعلقة بنتجة التنسيق التى ينتظرها الآلاف من الطلاب على مستوى الجمهورية، والذين قد تجاوزوا امتحانات الثانوية العامة.

دوت الخليج

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

ونؤكد لمتابعينا أنه بإمكانهم الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة، وذلك من خلال الولوج إلى الموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي، أو بواسطة البوابة الإلكترونية للحكومة.

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة.. تعرف على التفاصيل

وكانت وزارة التعليم العالي، قد أعلنت فى وقت لاحق أن نتيجة التنسيق الخاصة بالمرحلة الثالثة سوف تظهر، عقب الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة بالنسبة للمراحل الأولى والثانية.

ويتطلع الكثير من الطلاب إلى الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة، وذلك من خلال الولوج إلى الموقع الرسمي، ويمكن للطلاب أيضًا الاطلاع على النتيجة من خلال الضغط على الرابط التالى هنــــــا.

ونقدم فى السطور التالية عددًا من الخطوات التى يلزم اتباعها للحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثالث، وذلك من خلال الضغط على تسجيل الدخول على موقع التنسيق التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

خطوات الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

ومن ثم يلزم عليك الضغط على أيقونة اختيار الاستعلام عن نتيجة التنسيق والتى ستكون موجودة فى صدارة الموقع.

يجب على الطلاب الراغبين فى الحصول على نتيجة التنسيق الخاصة بالمرحلة الثالثة، تحديد شعبة الطالب الدراسية، وأيضًا كتابة مجموع الطالب فى الثانوية العامة، والضغط أيضًا على زر الاستعلام، ومن ثم ستظهر اسم الكلية المرشح لها الطالب.

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هناك عدد من الأوراق التى يلزم تقديمها للتقديم فى الكليات، والتى على رأسها أصل شهادة الميلاد للطالب "كمبيوتر"، وأيضًا صورة بطاقة ترشيح الثانوية العامة، وعدد 8 من الصور الشخصية، ونموذج 2 جند للطلاب الذكور.