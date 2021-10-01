/652783/بعد-45-يوم-خروج-جثمان-شاب-من-نهر-النيل-بقنا

انتشل اهالي مركز دشنا، جثة الشاب الغريق من منطقة الحميدات، ملامحه مشوهه لوجوده في مياه النيل منذ 45 يومًا، بجوار معدية دشنا، شمال محافظة قنا، ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

بعد 45 يوم خروج جثمان شاب من نهر النيل بقنا

وكان اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من مركز شرطة دشنا يفيد بورود بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة شاب غريق تطفو على سطح مياه النيل، بجوار معدية دشنا، وتم انتشالها من قبل قوات الانقاذ النهري، وتقرر نقلها إلى مشرحة مستشفى قنا الجامعي.

وتبين أن الجثة للشاب مصطفى محمود تغيان، ابن منطقة الحميدات الذي لقى مصرعه غرقًا من أعلى كوبري دندرة في يوم 14 أغسطس الماضي، ملامحه مشوهه لغرقه منذ فترة، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.

مكافحة جرائم الأموال العامة

على جانب أخر كشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة برئاسة اللواء دكتور علاء عبد المعطي مساعد الوزير، واللواء محمد عبد الله مدير الإدارة، قيام «صراف بشركة صرافة - مقيم بمحافظة الدقهلية»، بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شرائه للعملات الأجنبية من المواطنين بنطاق محافظة الدقهلية بسعر أقل من سعر الصرف.

وبعد ذلك يقوم باستبدالها من البنوك بما يعادلها بالجنيه المصرى.. مستفيداً من فارق سعر العملة بالمخالفة لأحكام القانون.

وعقب تقنين كافة الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته أمام رجال المباحث أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه كما أتضح أن حجم تعاملاته خلال عام طبقاً للفحص المستندى «1,800,000 مليون وثمانمائة ألف ريال سعودي - 50,000 خمسون ألف درهم إماراتى».