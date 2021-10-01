من الديناصورات لاستنكار الحجاب.. رانيا يوسف 2021 عرض مستمر من التصريحات الجريئة

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واحدة من أكثر الفنانات إثارة للجدل خلال السنوات الأخيرة، سواء بتصريحاتها فى البرامج التليفزيونية ووسائل الإعلام المختلفة، أو ملابسها الجريئة فى جلسات التصوير والإجازات الصيفية أوعلى السجادة الحمراء للمهرجانات الفنية، الأمر الذي يجعلها تتصدر التريند بكل سهولة وتصبح حديث الساعة، هي الفنانة المصرية رانيا يوسف التي تشعل السوشيال ميديا بسبب تصريحاتها الصادمة.

دوت الخليج يرصد أبرز تصريحات الفنانة رانيا يوسف المثيرة للجدل.

رانيا يوسف 2021

في حوار أثار الجدل مع الإعلامي العراقي نزار الفارس، أشارت رانيا إلى أن بعض المناطق في جسدها «بارزة ومميزة»، وهو ما لم تجد حرجًا في إظهاره خلال فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي.

وقالت رانيا: "جسمي مميز، شوفت نفسي في المراية ولقيت حاجات حلوة، لو عندي حاجة حلوة ليه أخبيها.. يعني لو عندي حاجة حلوة فـ (وأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ)، أحب أوريها للناس كلها.. وده في الحياة عامة".

رانيا يوسف تستنكر الحجاب

واستمرارًا في نفس الحوار، أبدت رانيا امتعاضها من فكرة ارتداء الحجاب، فمع سؤالها عن إمكانية إقدامها على هذه الخطوة ردت: يا ساتر ليه كده؟ الطرحة دي هتزود مني إيه؟ هو أنا كدة مش مستورة؟ هو أنا كدة لابسة مايوه؟ أنا شايفة نفسي من غير حجاب أحلى.. من إمتى يا جماعة كنا محجبين؟.

وأردفت رانيا: "إحنا المصريين مكناش محجبين، الحجاب اتفرض علينا في الثمانينيات وأواخر التسعينيات.. زوجات الشيوخ وشيوخ الأزهر غير محجبين وبشوف ده في الصور القديمة وأفلامنا الأبيض والأسود.. في حفلات أم كلثوم طلع لي واحدة محجبة قاعدة".

رانيا يوسف تتعرض للمحاكمة بسبب تصريحاتها الصادمة

تصريحات رانيا مع زار الفارس، انتهي بتحديد جلسة لمحاكمتها بتهمة ازدراء الأديان والتعدي على قيم الأسرة المصرية.

خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، في دورته الأخيرة، تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، ظهرت فيه الفنانة رانيا يوسف وهي تتحدث عن فيروس كورونا، واعتبرت أنه من السهل على المصريين القضاء عليه.

رانيا يوسف تستهون من فيروس كورونا

وقالت رانيا خلال الفيديو: "كنا بنحارب ديناصورات إحنا مش هنحارب الكورونا؟ هنحاربها ونقضي عليها طبعًا"، ما عرضها لهجوم من قبل عدد من المستخدمين.

هذه التصريحات أثارت السخرية من رانيا، خاصةً وأن البشر لم يتعاصروا يومًا الديناصورات من الأساس.

قبل عامين، خلال فعاليات الدورة 40 من مهرجان القاهرة السينمائي، ظهرت رانيا بفستان مثير للجدل، سبب لها مشكلات بلغ صداها ساحة القضاء.

وبعدها بأيام، حلت رانيا ضيفة في برنامج «الحكاية» عبر فضائية «MBC مصر»، لكن فوجئ المشاهدون بما أدلت به دفاعًا عن نفسها، إذ هاجمت مصور هذه اللقطات: "لأسف معرفتش لحد الآن مين اللي صورني من ورا، مكنش يصح يعمل كده، وبعدين ده مش مكان مصورين، اقول لهذا المصور بدل ما تصورني كنت نبهني لوجود مشكلة".

رانيا يوسف وموقفها من دولة إسرائيل

وعن إمكانية أن تتعامل مع أشخاص أو أماكن إسرائيلية، قالت: “لو كنت في مكان عام في دولة عربية وعُرضت أغنية إسرائيلية لن أمشي من المكان، لست صاحبة المكان، ولا دخل لي بما يعرض فيه، فهذا موقف الدولة”.

السيرة الذاتية لـ رانيا يوسف

رانيا سيد يوسف ممثلة مصرية من مواليد القاهرة عام 1973. هي ابنة لأب مصري كان يعمل ظابطاً وأم سودانية كانت تعمل مضيفة جوية. حصلت على ليسانس آداب قسم اللغة الانجليزية من جامعة القاهرة.

بدايتها كانت في عالم الأزياء والإعلانات، أما بدايتها في الفن فكانت في مسلسل العقاب حيث قدمت دور صغير وتتالت الأعمال منها مسلسل نعتذر عن هذا الحلم، فيلم المضيفات الثلاثة، مسلسل عروس البحر.

قدمها المخرج علي عبد الخالق بدور أكبر من خلال فيلم الناجون من النار عام 1994.

شاركت في مسابقة ملكة جمال مصر عام 1997 وحصلت على مركز الوصيفة، وفي نفس العام شاركت في مسلسل دمي ودموعي وابتسامتي مع الفنانة شريهان عن قصة الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس وإخراج تيسير عبود.