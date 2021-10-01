«درست الفقه وتمنت أن تصبح محامية».. مقتطفات من حياة مونيكا بيولتشي 2021

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تعد النجمة الإيطالية العالمية مونيكا بيولتشي، أيقونة من أيقونات الجمال بالسينما العالمية، ترشحت وفازت بالعديد من الجوائز المحلية والعالمية، وذلك لموهبتها وسحرها الإيطالي.

دوت الخليج يستعرض مقتطفات من حياة النجمة الإيطالية مونيكا بيولتشي.

السيرة الذاتية لـ مونيكا بيلوتشي

مونيكا بيلوتشي هي أحد أشهر رموز الجمال والموضة في أوروبا، وهي ممثلة إيطالية بدأت حياتها المهنية في سن مُبكر كعارضة أزياء، وعندما أصبحت في الرابعة والعشرين من عمرها انتقلت إلى ميلانو لتتعاقد مع واحدة من أكبر شركات تصميم وعرض الأزياء هناك، وفي خلال عام واحد فقط أصبحت من أشهر عارضات الأزياء في إيطاليا وفرنسا.

مونيكا بيلوتشي تتقن عدة لغات

تتحدث مونيكا بيلوتشي عدد من اللهجات بطلاقة وهم الإيطالية، الإنجليزية، الفرنسية، الفارسية، والإسبانية، كما تتحدث قليلاً من البرتغالية والتي تعلمتها عندما انتقلت لمدينة ريو دي جانيرو عام 2013.

كانت تفضل أن لا تعيش مع زوجها الممثل الفرنسي فينسينت كاسل خوفاً من الروتين، حيث عاش كلاً منهما بمكان منفصل، وتقضي معظم وقتها في إيطاليا، بينما يقضي هو أغلب الوقت في باريس، إلى أن قررا الانفصال بعام 2013.

مونيكا بيلوتشي وتعرضها للخيانة

ورغم جمالها إلا أنها أشارت أن الجمال لم يشفع لها في أوقات كثيرة، إذ تعرضت للخيانة من أكثر من رجل وفقاً لتصريحاتها ببرنامج Yes I'm Famous.

وبدأت مونيكا حياتها المهنية أمام الكاميرا عند عمر 13سنة، فبدأت بعرض الأزياء و دفع رسوم دراستها في القانون، إلا أنها بعد فترة تخلت عن دراستها من أجل أن تتفرغ للعمل بعرض الأزياء.

حياة مونيكا بيلوتشي كعارضة أزياء

من العام 2006 حتى 2010 عملت مونيكا كوجه دعائي إلي مجموعة منتجات Dior، و تعاقدت بيلوتشي مع D’management group في ميلانو ومع ستورم إلي عرض الأزياء في لندن.

وقد تم تصنيفها طبقا إلي مجلة صحة الرجال بأنها واحدة من 100 مرأة وهي أكثر إثارة في كل العصور، حيث احتلت المرتبة ال21.

مسيرة مونيكا بيلوتشي الفنية

أصبحت “مونيكا بيلوتشي” فنانة شهيرة ولها شعبية لدى الجماهير في جميع أنحاء العالم لأدوارها في عدة أفلام أهمها 1996 – The Apartment، وهو الفيلم الذي ترشحت كأفضل ممثلة مساعدة عن دورها فيه لـ “جائزة سيزار” التي تمنحها أكاديمية الفنون وتقنيات السينما الفرنسية، ويشاركها البطولة النجم الفرنسي “فينسنت كاسل”.

شاركت مونيكا بيلوتشي في فيلمين من سلسلة الأفلام الشهيرة “The Matrix”، وهما فيلمي “The Matrix Reloaded” و “The Matrix Revolutions”، حيث قامت بدور “بيرسيفون” التي تشعر بالانجذاب ناحية “نيو” وتساعده مرات عدة.

وقد وضعتها مجلة إمباير في المرتبة الواحدة والعشرين ضمن قائمة “الـ 25 شخصية الأكثر إغراءً في السينما من النساء” عن هذا الدور.