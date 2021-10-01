/652780/محمد-حماقي-يوجه-التحية-للرئيس-السيسي-بحفل-الحضارة

أحيا النجم محمد حماقي أول حفل يقام بمتحف الحضارة بالفسطاط عقب إفتتاح رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي واستقباله لموكب المومياوات من ملوك وملكات الحضارة المصرية القديمة التي تم نقلها في مسيرة عالمية من المتحف المصري.

دوت الخليج يرصد تحية الفنان محمد حماقي للرئيس السيسي خلال إحياءه حفل متحف الحضارة.

محمد حماقي يفتتح حفل متحف الحضارات بأغنبة «نفسي أبقى جنبوا»

وافتتح حماقي حفل متحف الحضارات بأغنية نفسي أبقي جنبوا، وسط هتافات وصيحات من المعجبين، وحرص حماقي على تحية الحضور من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية.

وجه حماقي كلمة للحضور أعرب فيها علي فخره بوجوده داخل مكان عظيم مثل المتحف القومي للحضارة المصرية ووجه الشكر لكل القائمين على هذا السرح الضخم وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يقوم بالتطوير وان هذه هي المكانه التي تستحقها مصر.

كلمة محمد حماقي للرئيس السيسي

كما وجه حماقي كلمة الشكر مرة أخرى للرئيس عبد الفتاح السيسي في ختام الحفل مشيرا إلى أن إنجازات الرئيس في كل المجالات وليس محتف الحضارات فقط وأننا بالفعل لمسنا التغيير والنهضة التي تشهدها مصر واهدي أغنيتي "ام الدنيا" و "طبعا قادرين نعلمها" له و لكل وطني يسانده في بناء وتطوير مصر.

محمد حماقي يكشف موعد طرح أحدث أغانيه بعنوان «ليلة العمر»

على الصعيد الآخر، كشف المطرب المصري محمد حماقي عن موعد طرح أحدث أغانيه التي تحمل اسم «ليلة العمر»، والمقرر طرحها مطلع شهر أكتوبر الموافق اليوم الجمعة 1/10.

محمد حماقي يطرح البوستر الرسمي لأغنية ليلة العمر

طرح حماقي البوستر الرسمي للأغنية عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وعلق عليه مشوقًا جمهوره قائلًا: "في 1 أكتوبر الساعة 8 مساءً.. شاهد العرض الأول لأغنيتي الجديدة ليلة العمر".

وجدير بالذكر أن الفنان محمد حماقي طرح ،مؤخرًا، أغنيته الجديدة، التي تحمل اسم «عرض مستمر»، من ألبومه «يافاتني»، عبر قناته الرسمية علي موقع الفيديوهات الشهير «اليوتيوب»، و«المنصات الموسيقية»، حيث نشر حماقي بوستر الأغنية على حسابه الشخصي عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، معلقًا: أغنية عرض مستمر من ألبوم يافاتنّي هتسمعوها النهارده الساعة 5، على يوتيوب وكل منصات الموسيقى.

محمد حماقي يجتمع مع رامي جمال في أغنية جديدة

ويجتمع المطرب محمد حماقي مع الفنان رامي جمال في عمل جديد، بعد غياب دام 11 عامًا منذ آخر أغنية جمعتهما سويًا.

أعلن رامي جمال تعاونه مع محمد حماقي في عمل جديد من خلال نشره صورة برفقته عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وعلق عليها واعدًا جمهوره ومتابعيه بعدة مفاجأت خلال الفترة المقبلة قائلًا: "حماقي أخويا وعشرة عمري ووش خير على بعض، بعد إجازة فنية بينا لمدة 11 سنة.. قررنا نعملكم كذا مفاجأة إن شاء الله، خليكم جاهزين اللي فات كان كبير واللي جاي غير".