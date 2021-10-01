رسمياً.. ناصر ماهر يرحل عن صفوف الأهلي.. تعرف على التفاصيل

/652784/رسميا-ناصر-ماهر-يرحل-عن-صفوف-الأهلي-تعرف-على-التفاصيل

أعلن ناصر ماهر، لاعب النادي الأهلي رحيلة رسمياً عن الفريق، وذلك قبل غلق باب الانتقالات الصيفية الحالية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ونشر ناصر ماهر عبر حسابة الرسمي على تويتر وقال" اليوم أعلن رحيلي عن النادي الأهلي، يعلم الله أنني لم أدخر جهدا أو نقطة عرق في سبيل خدمة النادي الأهلي".

وتابع" كما أشكر الجمهور السند الحقيقي وأشكر زملائي وأتمنى لهم التوفيق فيما هو قادم".

وكان نادي بيراميدز يريد الحصول على خدمات ناصر ماهر، إلا أن إدارة الأهلي رفضت بسبب تعنت الإدارة بعد بيع إبراهيم عادل للنادي الأهلي، ليغلق المارد الأحمر الفرصة أمام بيراميدز للتعاقد مع اللاعب.

ووافق ناصر ماهر على التواجد مع فريق فيوتشر، والذي أعلن ضم عدد مميز من لاعبي الأهلي خلال الفترة الماضية وأبرزهم، سعد سمير، كريم نيدفيد، محمد عبد المنعم، مصطفى البدري.

خاص.. موسيماني يطرد ناصر ماهر من الأهلي.. واللاعب يضغط بورقة بيراميدز والادارة ترفض الصفقة بسبب إبراهيم عادل

قرر بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، عدم تواجد ناصر ماهر صانع ألعاب الفريق، خلال الفترة القادمة، ويرغب في رحيلة والبحث عن فريق جديد يلعب مع الموسم القادم.

وعلم موقع دوت الخليج أن موسيماني أبلغ سيد عبد الحفيظ بعدم الحاجة إلى خدمات ناصر ماهر، ولابد أن توفر له الإدارة عرض مناسب من أجل الرحيل خلال الموسم القادم.

رحيل ناصر ماهر عن النادي الأهلي

موسيماني يطرد ناصر ماهر من الأهلي

وتحدث ناصر ماهر مع إدارة الأهلي بالموافقة على عرض بيراميدز، ولكن جاء الرفض بسبب مماطلة بيراميدز والرجوع في صفقة إبراهيم عادل، صانع ألعاب الفريق، والذي كان من المفترض أن يدخل في صفقة تبادلية مع ناصر ماهرن بدون دفع أي مبالغ مالية.

وغضبت إدارة الأهلي من تصرفات الإدارة وقررت عدم التعامل مع بيراميدز في الصفقات، وأنها قررت أن التعامل الوحيد سيكون في صفقة إبراهيم عادل والمبادلة مع ناصر ماهر.

وكانت إدارة بيراميدز أعلنت نبيتها لشراء عقد ناصر ماهر مقابل 25 مليون جنية ولكن رفضت إدارة الأهلي دفع أي مبالغ مالية، وبسبب الرجوع في المبادلة مع إبراهيم عادل.