القومية للاستشعار من البعد تفتتح نادى ريادة الأعمال

جدة - نرمين السيد - استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرًا مقدمًا من الدكتور محمد زهران، رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، حول افتتاح نادى ريادة الأعمال بالهيئة، بحضور الدكتور إسلام أبوالمجد نائب رئيس الهيئة، ومستشار الوزير للشئون الإفريقية، والدكتورة وفاء عبد الرشيد، المشرف على مكاتب دعم الابتكار ونقل التكنولوجيا ونوادى ريادة الأعمال بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، والدكتورة غادة على عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومستشار وزير الشباب لريادة الأعمال سابقًا.





بدأت فعاليات الافتتاح بعرض تقديمى يتناول أنشطة الهيئة، ودورها فى دعم الصناعة، وتحقيق أهداف رؤية مصر للتنمية المُستدامة 2030، وكذلك عرض أبرز المشروعات التى تنفذها الهيئة فى مختلف المجالات.

ومن جانبه، وجه الدكتور محمد زهران التحية لكل المشاركين فى نادى ريادة الأعمال ومكتب نقل وتسويق التكنولوجيا بالهيئة، معربًا عن تمنياته بأن يحقق النادى أهدافه المنشودة، وأن يكون إضافة حقيقية للجهود التى تبذلها مؤسسات الدولة فى مجال البحث العلمى والتكنولوجيا.

وأضاف زهران أن الهيئة دعمت إمكانياتها بافتتاح عدد من المعامل المتخصصة فى مختلف التطبيقات، مشيرًا إلى أنه تم إعداد دراسة لتسويق هذه المعامل؛ بما يخدم أغراض البحث العلمى داخل الهيئة وخارجها.

ومن جانبها، أكدت وفاء عبد الرشيد، أن نادى ريادة الأعمال بالهيئة يكتسب أهميته من المحاور والأنشطة المختلفة للهيئة، والتى تدور حول النهوض بالبحث العلمى، وتحقيق خطة مصر للتنمية المُستدامة 2030، ومواكبة الثورة التكنولوجية المعاصرة.

وأشادت الدكتورة غادة على بالمستوى العلمى والتقنى للهيئة القومية للاستشعار من البُعد، مؤكدة أهمية التعاون بين الهيئة وجميع قطاعات الدولة فى كل المجالات العلمية والبحثية ذات الاهتمام المشترك للجانبين.