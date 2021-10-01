/652772/موعد-مباراة-منتخب-مصر-القادمة-والقنوات-الناقلة

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وبعد نهاية المباراة التحضيرية أمام ليبيريا وفوز الفراعنة بهدفين مقابل لا شئ، ستكون المواجهة المرتقبة والحاسمة مساء الجمعة في نهاية الأسبوع المقبل، هي الأهم للمدير الفني الجديد كارلوس كيروش.

وستقام المباراة على ملعب برج العرب بالإسكندرية، وتقام المباراة في تمام التاسعة مساء.

وسوف تشهد هذه المباراة تواجد اللاعبين المحترفين، والذين سيتواجدوا بعد نهاية مباريات الأسبوع في أوروبا.

فيما يتم نقل المباراة عبر أون تايم سبورتس، وصاحبة الحقوق الحصرية لمباريات مصر خلال تصفيات كأس العالم لقارة أفريقيا.

تردد قناة اون تايم سبورت

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 10853

استقطاب: أفقي

معامل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

فاروق جعفر: «خلينا نتكلم كورة» محمد شريف وأكرم توفيق غير مؤهلين للعب دولياً مع منتخب مصر

أكد فاروق جعفر، نجم الزمالك السابق، أنه يجب اختيار لاعبي المنتخب، بناء على مستوى اللاعب قبل إعلان الأسماء من جانب المدير الفني.

وأضاف خلال الأستوديو التحليلي لمباراة مصر وليبيريا" تاريخ اللاعب لا يشفع له في التواجد مع منتخب مصر، ولكن الأداء هو الثابت والمحدد فقط للحكم على مستوى تواجده خلال المباريات الهامة".

مباراة مصر وليبيا

وزاد" منتخب مصر يمر بظروف صعبة للغاية، نظراً لعدم وجود دوري عام أو كأس مصر، ولابد أن يتواجد الإنسجام بين اللاعبين وربط الخطوط ببعضها البعض للظهور بشكل جيد وبرغم أن المباراة ودية ولكن لا يجب أن تخسر مصر".

وواصل" لاعب المنتخب يختلف عن لاعب النادي، فالتواجد في الأندية يكون المدرب مجبر على اللاعب عكس المنتخب الذي يتواجد به عدد كبير من اللاعبين، والكثافة في الاختيارات غير جيدة مع المنتخبات".

واختتم" محمد شريف لاعب مستجد، ولا يرتقى للاعبين الدوليين مع منتخب مصر، ونفس الأمر لأكرم توفيق ومصطفى فتحي، ويجب أن يتم توفير الدعم الكامل لمحمد شريف للظهور دولياً بشكل كبير وجيد خلال الفترة القادمة".

وائل جمعة: كارلوس كيروش لا يضم أي لاعب لمنتخب مصر إلا بمعايير فنية.. والمنتخب ملك للجميع

أكد وائل جمعة، مدير منتخب مصر، أن هناك معايير للجهاز الفني لمنتخب مصر من أجل إختيار العناصر الأفضل في منتخب مصر خلال الفترة القادمة.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "جمهور التالتة" الجهاز الفني لمنتخب مصر يسعى لتواجد افضل العناصر خلال الفترة القادمة لأنها هامة للغاية، وكان لابد أن يتم الاعتماد على عدد كبير من القائمة السابقة نظرا لتواجدها وخبراتها مع المنتخب".