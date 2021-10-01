فيديو.. وضع إيبوكسى بكوبرى الجيزة وصيانة فواصل كوبرى 15 مايو

جدة - نرمين السيد - بدأت محافظة الجيزة من خلال مديرية الطرق بالمحافظة أعمال وضع طبقة الإيبوكسى بكوبرى الجيزة المعدنى، لتحقيق السيولة المرورية بمسار الكوبرى وحفاظا على سلامة المواطنين خصوصا مع بدء دخول فصل الشتاء وسقوط الأمطار وما تحدثه من تأثير لطبقه الطريق.





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