غدا.. الهجرة تطلق حملة التبرعات الأولى للمصريين بالخارج لدعم حياة كريمة

جدة - نرمين السيد - تطلق السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، غدًا السبت، حملة التبرعات الأولى للمصريين بالخارج من أجل الدعم والترويج للمشروع القومى لتنمية وتطوير الريف المصرى "حياة كريمة".





يأتى ذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وممثلون عن مؤسسة حياة كريمة، وذلك تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وبالتزامن مع شهر النصر واحتفالات مصر القومية فى شهر أكتوبر المجيد.

وذكرت وزارة الهجرة، فى بيان لها اليوم الجمعة، أنه يشارك كذلك فى الفاعلية المقررة غدًا، عبر الفيديو كونفرانس، الإعلامى محمد شردى سفير مبادرة "حياة كريمة"، والسيدة المصرية ليلى بنس مستشارة إدارة الثروات بولاية كاليفورنيا الأمريكية وزوجها درايدن بنس رجل الأعمال الأمريكى وصاحب مؤسسة "بنس" للاستشارات المالية وإدارة الثروات، وممثلون عن مؤسسة "نيو إيجيبت" المصرية بالولايات المتحدة، وممثلون عن نادى روتارى "مابل فالى" بالولايات المتحدة أيضًا، إلى جانب عدد من أبناء الجالية المصرية هناك.

وصرحت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، بأن فاعلية إطلاق الحملة سيتم بثها مباشرة على الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، حيث إن هذه الحملة هى الأولى ضمن سلسلة من الحملات سيتم إطلاقها تباعًا لصالح دعم المشروع القومى الكبير "حياة كريمة" والترويج له فى أوساط المصريين حول العالم، بهدف الإسهام فى تحسين الظروف المعيشية وتغيير حياة أهالينا فى الريف المصرى إلى الأفضل وخاصة فى القرى الأكثر احتياجًا أو تلك المصدرة لظاهرة الهجرة غير الشرعية، بما يساند أحد أهم القطاعات بالمشروع القومى وهو شق التمكين الاقتصادى الذى يعتبر من أهم الركائز لدعم كل مصرى وكل مصرية.

وأضافت الوزيرة أن تلك الحملات ستتضمن فعاليات متواصلة ومتنوعة للترويج لهذا المشروع القومى، لافتة إلى استمرار تلقى الدعم والتبرعات لصالح المشروع على المنصة الإلكترونية الخاصة بالحملة سواء المواقع الإلكترونى بنسختيه (موبايل وويب)، أو الصفحة الرسمية على "فيس بوك".