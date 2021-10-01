كلنا واحد توجه قوافل إنسانية لتوزيع الحقائب المدرسية على أهالى السلام

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك استمراراً لتفعيل مبادرة كلنا واحد "أهلاً مدارس" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى وبمناسبة قرب حلول العام الدراسى الجديد وقامت وذلك بعد اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد. وقد لاقت جهود وزارة الداخلية فى تنظيم القافلة الإنسانية قبولاً واستحساناً من الأهالى، مُشيدين بجهود الوزارة فى هذا الشأن.

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