وزيرة البيئة تبحث التقرير الخاص بتمويل المناخ مع كندا وألمانيا

جدة - نرمين السيد - عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، لقاءً ثنائى مع ممثلى الوفد الكندى الوزير ويلكنسون، ونائب الوزير هوجان والوزير ستيت سكرترى ممثل الوفد الألمانى، وذلك ضمن سلسلة من اللقاءات الثنائية التى من المقرر عقدها على هامش مشاركتها بالمشاورات التمهيدية بميلانو قبل مؤتمر cop26.





تناول اللقاء مناقشة التقرير الخاص بتمويل المناخ، حيث طلبت الرئاسة الحالية للتغيرات المناخية ببريطانيا، من منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية "OECD"، بإعداد تقرير حول التمويل الخاص بموضوعات تغير المناخ، حيث تم تخصيص 100 مليار دولار فى هذا الصدد.

ومن المقرر الانتهاء من التقرير 18 أكتوبر الجارى، حيث حرص الجانبين الكندى والألمانى على معرفة وجهة نظر مصر فى التقريرالخاص بتمويل المناخ والملاحظات المبدئية بهذا التقرير.

وأبدت الدكتورة ياسمين فؤاد، بعض الملاحظات بخصوص التقرير حول التمويل، مشددة على أهمية الشفاقية فى عرض أرقام التمويل والتركيز على الجزء الخاص بالتكيف والتخفيف والنسبة التى يمثلها هذه التمويلات.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أهمية الاستماع إلى متطلبات الدول النامية فى التقرير الخاص بتمويل المناخ وأهمية النظر إلى مطالب الدول الإفريقية الخاصة بموضوعات التكيف والتخفيف، والعمل على تسهيل عملية حصولهم على التمويل اللازم، وعمليات الإبلاغ، مؤكدة على ضرورة رفع الطموح فى التمويل وسبل التنفيذ والنظر إلى مفهوم العدالة والمساواة.

وقد رحب الجانبين الكندى والألمانى بملاحظات الجانب المصرى على التقرير، مع التأكيد على أخذها فى الاعتبار عند إعداد التقرير النهائى.

ومن المقرر أن تترأس الدكتورة ياسمين فؤاد، فى الاجتماعات التمهيدية الـ cop26 الجلسة الخاصة بتمويل المناخ، حيث سبق وأن ترأست بإجتماع بولندا الجلسات الخاصة بتمويل المناخ للوصول إلى توافق بين الدول النامية والدول المتقدمة فى هذا الصدد.