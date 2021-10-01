/652789/محافظ-بورسعيد--استمرار-أعمال-تطوير-شارع-٢٣-يوليو

استغلال الأشجار التى تم رفعها من شارع ٢٣ يوليو ووضعها بالزهور

كما أكد " محافظ بورسعيد " أنه تم إعادة استغلال الأشجار التى تم رفعها من شارع ٢٣ يوليو، وتم وضعها فى شارع محمد سرحان أمام المقابر الجديدة، والذى يشهد اعمال تطوير أيضا، وذلك للاستفادة منها وجاري أعمال الحفر ووضع طبقة الأساس لتحقيق التوسعات اللازمة بما يضمن تيسير الحركة المرورية بالمنطقة بحي الشرق، مشددا على سرعة الانتهاء من أعمال التطوير لأهمية الشارع الحيوية.

تنفيذ قرار إزالة 17 حالة تعدى على مساحة 588 م شرق مصرف بحر البقر جنوب بورسعيد

من جانب أخر أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، استمرار تنفيذ الحملات المكبرة لإزالة التعديات على الترع والمصارف، حيث تم تنفيذ قرار إزالة لعدد 17 حالة تعد على مصرف بحر البقر فى منطقة حوض الحجايزة بإجمالى مساحة 588 شرق المصرف، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بالإزالة الفورية لكافة التعديات على المصارف المائية والأراضى الزراعية ، والتنسيق بين المحافظين والداخلية لسرعة الانتهاء من التعديات خلال ٦ أشهر ، وذلك لمنع إهدار الموادر المائية والحفاظ على المشروعات القومية للدولة.

وأكد "محافظ بورسعيد " أنه سيتم إزالة كافة التعديات على المصارف والترع والأراضى الزراعية بمحافظة بورسعيد فى أقرب وقت تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، لافتا أنه لن يسمح بعودة التعديات مرة أخرى وسيتم توقيع العقوبات على المخالفين.