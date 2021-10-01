/652792/وزير-الزراعه-يوافق-على إقامة-محطة-صرف-صحي-بمركز-ادكو

أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة عن موافقة المهندس السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي على إقامة محطة صرف صحي على مساحة 400م ۲ تقريبا وهي جزء من ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية الواقعة بحوض الرمال - غرب ناحية الحلواني - مركز ومدينة ادكو ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

ومن المقرر أن يعد لمشروع من المشروعات ذات النفع العام المستثناه من الحظر الوارد بقانون الزراعه رقم 53 لسنة 1966م المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 وينطبق بشأنها الشروط الوارده بالقرار الوزاري رقم 615 لسنة ۲۰۱۹م . وزير الزراعه يوافق على إقامة محطة صرف صحي بمركز ادكو يأتي هذا القرار بعد العرض على مجلس ادارة الهيئة طبقا للحدود الموضحة بمحضر معاينة الإدارة المركزية لحماية الأراضي بالاشتراك مع اجهزة الزراعة بالبحيرة ومذكرة الإدارة المركزية لحماية الأراضي وذلك شريطة إنهاء إجراءات نقل الملكية بمعرفة الجهه صاحبة الولاية مع مراعاه موافقات الجهات المعنية الاخرى طبقا للقواعد والقوانين المنظمة لذلك

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