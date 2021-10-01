النائب علاء قريطم يدعم مستشفى حوش عيسى بجهاز منظار جراحي «صور»

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قام النائب علاء حمدي قريطم عضو مجلس النواب ،بزيارة لمستشفى حوش عيسى المركزى بمحافظة البحيرة ، للوقوف على الحالة الطبية بالمستشفى والخدمات المقدمة للمواطنين،مشيرا إلى أنه تم دعم المستشفى والتبرع بجهاز منظار جراحي وحالب بقيمة ٦٠٠ الف جنيه، للإرتقاء وتحسين الخدمة الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بالمحافظة ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وأكد قريطم ،انه سوف يواصل تقديم الدعم لمستشفى حوش عيسى وباقى المستشفيات ومكاتب الصحة لخدمة اهالى وجماهير البحيرة والمناطق المجاورة لها، قاىلا " خدمة أهالينا شرف ولن نتأخر في تلبية احتياجات المواطنين اطلاقا.

النائب علاء قريطم يدعم مستشفى حوش عيسى بجهاز منظار جراحي

في الوقت ذاته تقدم الدكتور إكرامي حسين الشربتلي مدير مستشفي حوش عيسي وجميع العاملين بالشكر والتقدير للنائب علاء حمدي قريطم ورجل الاعمال الحاج إبراهيم يحي قريطم للتبرع بجهاز منظار للصالح مستشفي حوش عيسي للإرتقاء وتحسين الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.

تم تسليم الجهاز بحضور د. إكرامي الشربتلي مدير المستشفى و الدكتور محمد حميده نائب مدير المستشفى و الدكتورة نهال سرحان نائب مدير المستشفى ،والكابتن أسامة قريطم و إبراهيم يحيى قريطم ،و المهندس أحمد قاسم قريطم و رامى قريطم.

ووجه النائب علاء حمدي قريطم ،الشكر والتقدير للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان على استجابتها لمطالب اهالى وجماهير حوش عيسى، لدعم المستشفى بالأجهزة الطبية الحديثة،لخدمة الأهالى بالمنطقة.والقري المجاورة.