/652793/وصول-أولي-شحنات-لقاح-فايزر-للمخزن-الإقليمي-ببورسعيد

كشف الدكتور أحمد حسن أبو هاشم وكيل وزارة الصحة ببورسعيد عن وصول أولي شحنات لقاح فايزر في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة للمخزن الإقليمي للطعوم و الأمصال بمحافظة بورسعيد والذي تم تجهيزه خصيصا للقاح فايزر نظرا لاحتياجه لإجراءات تخزينية خاصة من درجات تبريد معينة تصل الي اقل من ٨٠ درجة تحت الصفر ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وأوضح وكيل وزارة الصحة ببورسعيد أن مخزن لقاحات فايزر بمحافظة بورسعيد يعد أحد المخازن الإقليمية التي تخدم محافظة بورسعيد و المحافظات المجاورة.

نقل لقاح فايزر عن طريق شركة شحن متخصصة

كما أضاف وكيل وزارة الصحة أن وصول أولي الشحنات من لقاح فايزر تم عن طريق شركة شحن متخصصة وأن الشحنة تحتوي علي مؤشر الكتروني يراقب درجة التبريد طوال عملية النقل و قد أظهر المؤشر سلامة إجراءات سلسلة التبريد أثناء النقل.

حفظ لقاح فايزر فى ثلاجات إعدت مسبقا له

وأكد وكيل وزارة الصحة ببورسعيد أنه تم حفظ الشحنة داخل الثلاجات التي تم إعدادها مسبقا لهذا الغرض تمهيدا للصرف خلال الأيام القادمة .

ووضح دكتور أبو هاشم إن الفئة المخصص لها تلقى لقاح فايزر من خلال ضوابط جاري التنسيق مع وزارة الصحة بشأنها.

و قدم الدكتور أحمد حسن ابو هاشم وكيل وزارة الصحة ببورسعيد خالص الشكر والتقدير للدكتورة بانسيه إبراهيم مسئول التطعيمات بالمديرية وكافة العاملين بالمخزن علي مجهوداتهم خلال تجهيز و تشغيل و استقبال اللقاحات.