رئيس الأسقفية يشارك فى فعاليات مؤتمر «حتى يعرف العالم»

جدة - نرمين السيد - وتنظم أولى فعاليات المؤتمر اللاهوتى، بدير الأنافورا، تحت مظلة مجلس كنائس مصر، والمجموعة الدولية 2033 JC، والتى تهدف إلى إعداد المسيحيين فى كل أنحاء العالم لهذا الحدث الكبير، وهو الاحتفال بمرور 2000 سنة على قيامة السيد المسيح، والعمل على توحيد كل المسيحيين باختلاف كنائسهم حول هذا التاريخ.

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