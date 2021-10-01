«تجرد من الأنسانية»..أب يطعن ابنته بالسكين في أسوان

/652785/تجرد-من-الأنسانيةأب-يطعن-ابنته-بالسكين-في-أسوان

شهدت منطقة السيل الريفى شرق مدينة أسوان حالة من الحزن، اليوم الجمعة، في جريمة قتل بشعة تجرد فيها أب من إنسانيته بعد أن طعن ابنته بأله حادة «سكين» وقتلها، فى ظروف غامضة لا تزال تحقق فيها الشرطة بقسم ثان أسوان.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل أب يطعن ابنته بالسكين ويلف الحبل حول رقبتها في أسوان

تفاصيل الجريمة

ترجع تفاصيل الجريمة عندما تلقى اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، إشارة من مأمور قسم شرطة ثان أسوان، يفيد بوصول جثة فتاة إلى مشرحة أسوان وبها طعنات وعليها آثار خنق بالرقبة، وكلف مدير الأمن إدارة البحث الجنائى بكشف غموض الواقعة، وعلى الفور تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

التحريات الأولية

وأكدت التحريات الأولية، أن الفتاة تدعى «ن.ك.ع» تبلغ من العمر 17 عاما، ومقيمة بمنطقة السيل الريفى مدخل خور عواضة شرق مدينة أسوان، وفاجأها والدها بطعنها بسكين من الخلف بعد أن خنقها بحبل كان بحوزته حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وتواصل مباحث قسم ثان أسوان تحقيقاتها لكشف غموض الواقعة، وتحرر المحضر اللازم للواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

وفي سياق أخر كشفت الأجهزة الأمنية، تفاصيل تعرض تاجر للخطف بكرداسة، في محافظة الجيزة، على يد عدد من الأشخاص، بعد انتحالهم صفة رجال شرطة، بسبب خلافات مالية بينهم، وضبط المتهمين.

كشف ملابسات خطف تاجر ماشية

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لرئيس مباحث قسم شرطة كرداسة المقدم معتصم رزق، من تاجر ماشية - مقيم بدائرة المركز، بقيام مجهولون يستقلون مركبة «أتوبيس خاص» باصطحاب «شقيقه تاجر ماشية»، من مسكنه الكائن بنفس الناحية مدعين أنهم ضباط شرطة، واتهامه لأحد الأشخاص عاطل - مقيم بالقليوبية ، وأصل إقامته بمحافظة أسيوط، أنه وراء الواقعة، لوجود خلافات مالية بين الأخير وشقيقه المجنى عليه.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 6 أشخاص – جميعهم مقيمين بالقليوبية.